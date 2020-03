“Poging tot aanslag op hogesnelheidslijn in Duitsland” ADN

20 maart 2020

18u21

Bron: Belga 6 Op het hogesnelheidstraject tussen Keulen en Frankfurt is geprobeerd een aanslag te plegen, melden Duitse media. Het treinverkeer werd stilgelegd.

De politie spreekt over schade aan de rails. Schroeven zaten los. Omdat dat mogelijk opzettelijk is gebeurd, wordt een aanslag niet uitgesloten. Het kwam niet tot een ongeval. Treinen vallen uit of worden omgeleid.

Volgens tijdschrift Der Spiegel zaten op een brug de schroeven over een lengte van tachtig meter los, waardoor de rails vijf centimeter meer uit elkaar lagen dan normaal. Een machinist had gemerkt dat zijn trein onrustig over de brug reed en hij sloeg meteen alarm. De Duitse spoorwegen spraken aanvankelijk over vandalisme.



Dadelijk meer.