"Poetsvrouwen durfden zich niet te bukken met Clinton in de buurt" LB

17u30

Bron: Newsweek 0 Reuters Voormalig stafmedewerkster van het Witte Huis Linda Tripp schetst ex-president Bill Clinton als een seksueel roofdier. Een stafmedewerkster van het Witte Huis, die daar werkte onder president Bill Clinton, heeft verklaard dat poetsvrouwen en andere medewerksters constant op hun hoede waren voor de ontuchtige impulsen van de president. "Het was zo erg dat ze bang waren om zich te bukken in zijn bijzijn", stelt Linda Tripp. Het was ook Tripp die destijds de affaire van Clinton met stagiaire Monica Lewinsky aan de grote klok hing.µ

"De poetsvrouwen durfden zich niet te bukken als hij in de buurt was", stelt Tripp in het conservatieve magazine The Weekly Standard. De huidige stroom aan politieke schandalen vestigt opnieuw de aandacht op Clintons grensoverschrijdend gedrag en losse handjes.

Nieuwe aanklachten

De inmiddels 71-jarige Clinton mag zich overigens aan nieuwe klachten over seksueel misbruik van vier vrouwen verwachten. De nieuwe beschuldigingen tegen de voormalige president stammen uit de periode nadat hij het Witte Huis in 2001 had verlaten. De vier vrouwen stellen dat ze door Clinton werden aangerand toen ze nog tienermeisjes waren en voor miljardair en investeerder Ron Burkle werkten. (lees verder onder de foto)

REUTERS Voormalig stafmedewerkster van het Witte Huis Linda Tripp in 1998.

Maar volgens Tripp wisten de poetsvrouwen van het Witte Huis al voor Clinton daar in 1993 zijn intrek nam dat ze moesten beducht zijn voor 's mans "wellustige impulsen".

Bovendien was Tripp naar eigen zeggen een klankbord voor vrijwilligster Kathleen Willey, een vrijwilligster in het Witte Huis die stelt door Clinton te zijn aangerand. "Toen ik haar na dat incident zag, wist ik dat Clinton een serieel roofdier was".

Bevriend met Monica Lewinsky

Korte tijd later werd Tripp overgeplaatst naar het Pentagon, waar ze bevriend raakte met een andere oudgediende van het Witte Huis: Monica Lewinsky. De toen 22-jarige voormalige stagiaire van Clinton vertelde Tripp over haar relatie met de president, wat Tripps vermoeden dat Clinton zijn positie gebruikte om vrouwen te belagen. Tripp nam heimelijk haar gesprekken met Lewinsky op en werd zo klokkenluider van de Lewinsky-affaire. (lees verder onder de foto)

Photo News Bill Clinton en zijn stagiaire Monica Lewinsky in november 1996, daags nadat hij voor een tweede ambtstermijn werd verkozen.

Tripp verklaart dat de recente verontwaardiging omtrent het seksueel misbruik van machtige mannen zoals Harvey Weinstein en Republikeins senaatskandidaat Roy Moore haar hebben gedwongen "veel te herbeleven". De nieuwe kritiek op Clintons gedrag komt volgens haar te laat omdat de politicus "niets meer te verliezen" heeft.

Paula Jones, toenmalig medewerkster van de staat Arkansas, was de eerste vrouw die Clinton openlijk van aanranding beklaagde. Jones verklaarde dat Clinton zijn intieme delen aan haar toonde en haar betastte. Met behulp van Tripps opnames leidde die rechtszaak tot de impeachment wegens meineed van Clinton in 1999. In beroep ging Clinton akkoord met een regeling buiten de rechtszaal waarbij hij Jones 850.000 dollar betaalde om de zaak te laten vallen.

"Ik deed wat juist was. Misschien deed ik het op de foute manier, maar ik deed wat juist was en ik zou het opnieuw doen", aldus nog Tripp.