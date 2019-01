“Poetin lacht in zijn vuistje om Britse brexitchaos en Amerikaanse shutdown” KVE

16 januari 2019

15u16

Bron: CNN, Reuters 0 Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan verkeren twee eeuwenoude democratieën - die de voormalige Sovjet-Unie nog samen ‘bekampten’ tijdens de Koude Oorlog - in een politieke crisis. Terwijl in het Verenigd Koninkrijk niemand nog lijkt te weten hoe het verder moet met de brexit, worstelen de Verenigde Staten met de langste shutdown uit de geschiedenis. In Rusland lacht Poetin in zijn vuistje, zo analyseert CNN.

In Londen vecht de Britse premier Theresa May voor haar politiek overleven nadat haar brexitdeal met de Europese Unie met een historisch grote marge werd weggestemd. May hoopt tegen maandag in Europa een nieuwe deal uit de brand te kunnen slepen, maar de 27 EU-lidstaten zijn daar allerminst voor te vinden. Volgens Labour-oppositieleider Corbyn is het brexitakkoord van premier May “dood”, en is deze regering niet meer dan een “zombieregering”. “Als de regering zijn wetten niet meer door het parlement krijgt, moet ze haar ontslag indienen en naar verkiezingen gaan”, stelt hij. Kortom de brexitchaos over het Kanaal is amper te overzien.

In de Verenigde Staten gaat de shutdown ondertussen zijn 26ste dag in en het einde is nog steeds niet in zicht. De Amerikaanse overheid zit gedeeltelijk ‘op slot’ nadat het Congres en het Witte Huis geen overeenstemming konden bereiken over een nieuwe staatsbegroting. Donald Trump wil vijf miljard dollar vrijmaken voor de bouw van de grensmuur, maar de Democraten zijn het daar niet mee eens. De onderhandelingen zitten in een impasse.

En zo komt het dat twee robuuste democratieën - die door de rest van de wereld werden beschouwd als een baken van stabiliteit - onzekere tijden tegemoet gaan en naar adem moeten happen.

Waar is de tijd dat Franklin Roosevelt en premier Winston Churchill enerzijds en president Ronald Reagan en premier Margaret Thatcher anderzijds samen de strijd aanbonden tegen totalitaire regimes die de westerse democratieën bedreigden? Nu komt het gevaar deels van binnenuit, meent CNN. De politieke partijen zijn hopeloos verdeeld in het VK over de brexit en in de Verenigde Staten over immigratie. En dat creëert besluiteloosheid en chaos.

Die verdeeldheid komt Poetin goed uit. De Russische president heeft het uiteenvallen van de Sovjet-Unie nooit verteerd. Een speerpunt van zijn beleid is volgens kenners om de westerse democratieën te verstoren.

Rusland wordt beschuldigd van inmenging in zowel het brexitreferendum als de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Twee gebeurtenissen die mee de huidige chaos vorm hebben gegeven. De afgelopen jaren heeft Poetin geprobeerd om de invloed van Rusland opnieuw te vergroten. Hij heeft de Krim kunnen annexeren zonder al te veel tegenkanting.

Hoe meer valse noten aan weerszijde van de Atlantische Oceaan weerklinken, hoe liever Poetin het heeft. Hoe meer het VK en de VS verzwakken, hoe machtiger de Russische president denkt te kunnen worden.