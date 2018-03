"Poetin besloot persoonlijk tot gebruik zenuwgas op ex-spion" ADN TTR TT

16 maart 2018

14u42

Bron: ANP, Belga 11 De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson noemt het "overweldigend waarschijnlijk" dat de Russische president Vladimir Poetin persoonlijk het besluit nam zenuwgas te gebruiken voor een aanslag op een vroegere spion in Groot-Brittannië. Rusland reageert woedend op de beschuldiging.

Johnson zei dat Londen niets tegen de Russische bevolking heeft. "Onze ruzie is met Poetins Kremlin en met zijn beslissing, en we denken dat het overweldigend waarschijnlijk is dat het zijn beslissing was om aan te sturen op het gebruik van zenuwgas in de Britse straten, in Europese straten, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog", aldus Johnson.

In Groot-Brittannië is Labourleider Jeremy Corbyn één van de weinigen die waarschuwt voor overhaaste besluiten, en dat wordt hem niet in dank afgenomen door de Tories en de "Blairites" onder zijn eigen achterban. In verscheidene interviews stelde Corbyn dat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat de Russische maffia achter de vergiftiging zit, niet uitgesloten mag worden.

"Schending van diplomatieke regels"

Rusland heeft tot nu toe elke betrokkenheid ontkend bij de aanslag op Sergej Skripal en zijn dochter. Moskou reageerde dan ook woedend op de uitlatingen van de Britse minister. Het Kremlin noemde het "een schokkende en onvergefelijke schending van diplomatieke regels en fatsoenlijk gedrag" dat Poetin wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de aanslag.

Rusland start ondertussen wel een strafrechtelijk onderzoek op naar "poging tot moord" op de dochter van Skripal, Joelia. Het onderzoek zal lopen in overeenstemming met de "Russische wetgeving en het internationaal recht", zei woordvoerster Svetlana Petrenko van de Russische Onderzoekscommissie. Moskou zegt ook bereid te zijn tot samenwerking met de Britse autoriteiten.

Gloesjkov

Daarnaast start Rusland ook een strafrechtelijk onderzoek naar de "moord" op Nikolaj Gloesjkov (68), een in Londen in ballingschap levende vroegere medestander van de overleden oligarch Boris Berezovsky. Ook het Britse gerecht stelt een onderzoek in naar Gloesjkovs dood. Het onderzoek is in handen van de politie die instaat voor terreurbestrijding, "uit voorzorg en gezien de relaties die deze man had", zegt Scotland Yard.

De eerste post-mortemonderzoeken toonden een "samendrukking ter hoogte van de nek" aan. Dat kan wijzen op wurging. Voorlopig is er volgens de Britse politie wel geen link met de aanslag op de Skripals. Er zijn ook geen aanwijzingen dat Gloesjkov is vergiftigd.

De Russische banneling was goed bevriend met wijlen Poetin-criticus en oligarch Boris Berezovski. Na een veroordeling wegens fraude kreeg hij politiek asiel in Groot-Brittannië. Gloesjkov werd maandag in onopgehelderde omstandigheden dood aangetroffen in de Britse hoofdstad. Moskou zegt voor het onderzoek bereid te zijn samen te werken met de Britse autoriteiten.