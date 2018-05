"Plots stond hij met een mes in mijn slaapkamer": Sophia (20) getuigt over ex-vriend die haar wilde vermoorden TTR

Bron: cbs news 0 Toen hun blikken elkaar kruisten in de wandelgangen van de middelbare school, werd Sophia Putney-Wilcox - toen 14 jaar oud - op slag verliefd op Adam Shigwadja. “Hij was twee jaar ouder dan ik, had helderblauwe ogen en prachtig haar… hij was zo mysterieus”, vertelt de intussen 20-jarige Sophia uit de Amerikaanse staat Michigan. De twee tieners kregen een relatie, maar al snel werd duidelijk dat Adam gewelddadig was. Nadat hij haar verschillende keren had geslagen, zette Sophia een punt achter hun relatie. Die relatiebreuk kostte haar bijna het leven.

Sophia en Adam hadden gedurende drie jaar een relatie. “Ik was smoorverliefd op hem. Hij was stil. Dat wekte mijn interesse”, getuigt Sophia. “Ik voelde me bijzonder. Adam vertelde me dat hij van me hield en dat hij later met me wilde trouwen en we kinderen zouden krijgen.” Alles liep gesmeerd, tot Adam achterdochtig werd.

“Ik mocht mijn vrienden niet meer zien en hij controleerde met wie ik sms’te. Hij wilde mij alleen voor zichzelf. Op een dag werd hij zo jaloers dat hij mijn hoofd tegen de muur mepte. Volgens hem zou niemand anders ooit van me houden.” Sophia werd doodsbang voor de jongen van wie ze zielsveel hield.

Intussen werd Adam steeds agressiever, maar Sophia durfde er met niemand over praten. “Iedereen vond Adam leuk, niemand zou me geloven als ik de waarheid vertelde.” Het tienermeisje kreeg een depressie en zag geen enkele uitweg meer. “Ik voelde me machteloos en kampte met donkere gedachten. Tot het moment dat ik besefte dat hij het niet waard was dat ik zelfmoord zou plegen.” (Lees verder onder de foto.)

Stalking

Hoewel Sophia een einde maakte aan haar relatie met Adam, ging de ellende verder. “Hij begon me te stalken met sms’jes waarin hij vertelde dat hij zichzelf verminkte.” Toen het tienermeisje merkte dat Adam haar achtervolgde, besliste ze haar moeder de waarheid te vertellen. Sophia’s moeder belde de ouders van Adam op. Ze vertelden hun zoon dat hij Sophia met rust moest laten, maar dat negeerde Adam compleet.

De volgende dag ging Adam naar het huis van zijn ex-vriendin. “Hij klom door mijn raam naar binnen. Ik vroeg hem weg te gaan, maar dat wilde hij niet. Plots hield hij een mes tegen mijn keel en zei tegen me dat ik geen controle meer had. Ik probeerde hem te kalmeren en zei dat ik van hem hield. Uiteindelijk kon ik hem overtuigen dat ik een fout had gemaakt. Adam ging weg, maar bedreigde me dat ik dit tegen niemand mocht vertellen.” Sophia rende al huilend naar de kamer van haar moeder en vertelde wat er zonet was gebeurd. Ze verwittigde de politie, die Adam vlak bij het huis arresteerde.

De tienerjongen verbleef gedurende een maand in een gesloten instelling, waar hij intensieve begeleiding kreeg. Volgens zijn ouders was het beter dat Adam zou intrekken bij zijn grootouders, die zo’n vijftig kilometer verderop woonden. “Op dat moment dacht ik dat alles voorgoed voorbij zou zijn, maar dat was niet het geval”, vertelt Sophia. (Lees verder onder de foto.)

Schuldig

“Een vriendin had contact met Adam. Volgens haar was hij gekwetst. Plots voelde ik me ontzettend schuldig”, aldus Sophia die Adam contacteerde om haar excuses aan te bieden. Even later ging het opnieuw mis. “We waren samen bij een vriend op bezoek. Adam zei gemene dingen tegen me. Hij wilde dat ik bij hem kwam wonen en niet meer naar school ging. Ik mocht geen job hebben, want daar waren jongens. Het was verboden om met hen te praten.” Sophie verliet het huis en wilde Adam nooit meer zien.

Een paar dagen gingen voorbij zonder dat Sophia contact had met haar ex-vriend. Tot hij plots in haar slaapkamer stond. “Hij zei me dat hij me wilde vermoorden”, getuigt ze. Adam nam een mes en stak in de buik van het tienermeisje. Sophia’s moeder hoorde haar dochter schreeuwen. Ze rende naar boven en probeerde de deur te openen van Sophia’s slaapkamer. Tevergeefs, want Adam had de deur geblokkeerd. Intussen goot de tienerjongen benzine over de vloer en liet een lucifer vallen.

Sophia's broer verwittigde de hulpdiensten die onmiddellijk ter plekke kwamen. De zwaargewonde tiener werd naar het ziekenhuis gebracht. Intussen was Adam ontsnapt. Diezelfde avond startte de politie een zoekactie, maar er was geen enkel spoor. Een dag na de feiten kon de politie Adam uiteindelijk arresteren. Hij bekende meteen dat hij Sophia had aangevallen met een mes. (Lees verder onder de foto.)

29 jaar cel

Op de dag van het proces kwam Sophia opnieuw oog in oog te staan met Adam. Volgens de advocaat van de jongeman had Adam nooit de intentie om Sophia te vermoorden. Naar eigen zeggen wilde hij haar alleen maar bang maken, zodat ze zou antwoorden op de talloze sms’en die hij had gestuurd. Maar daar dacht de rechter anders over. De jongeman werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 29 jaar. Een grote opluchting voor Sophia.

“Sinds die dag voel ik me opnieuw veilig, maar sommige nachten kan ik nog steeds niet slapen. Ook op school heb ik vaak het gevoel alsof iemand me achtervolgt.” Vier jaar na de feiten hoopt de jongedame met haar dappere getuigenis het verschil te kunnen maken voor andere slachtoffers van partnergeweld. “Ik kan veel lessen trekken uit deze situatie. De allerbelangrijkste? Van jezelf houden. Ik was mezelf niet meer, maar nu ben ik terug”, besluit de jongedame.