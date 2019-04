‘Plankjesdumper’ op heterdaad betrapt, ramt bij arrestatie auto boswachter Ties Cleven

11 april 2019

11u31

Bron: BD.nl 0 Een man die vermoedelijk dertien keer grote hoeveelheden plankjes en ander afval dumpte in buitengebieden in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, is op heterdaad betrapt in een natuurgebied bij Hilvarenbeek. Bij zijn arrestatie ramde hij de auto van een boswachter.

“In en rond de natuurgebieden in ons district hadden we de afgelopen weken veel last van het zelfde soort (bouw)afvaldumpingen”, meldt de politie. “In diverse natuurgebieden in de gemeente Hilvarenbeek en in het buitengebied tussen Tilburg en Vught werd bouwafval gevonden”.

Steevast loosde de dader plankjes, laminaat, stoeltjes, deuren en ander hout: alles keurig in stukjes van enkele tientallen centimeters gezaagd. In hopen van enkele kubieke meters lagen ze op bospaden of achterafweggetjes. Steeds betrof het ongeveer een aanhangerlading vol.

“Zoals aangekondigd zijn de boswachters en politie extra gaan surveilleren en informatie gaan verzamelen.” Daarbij kwam een mogelijke verdachte in beeld. Een boswachter betrapte hem woensdag op heterdaad, laat de politie donderdagochtend weten.



De verdachte wilde meteen wegrijden en reed daarbij tegen de auto van de boswachter aan. Hij werkte niet mee met de controle en pleegde hevig verzet bij zijn aanhouding.

Hond

“De verdachte viel de boswachter aan. De boswachter was daardoor genoodzaakt zijn diensthond uit de auto te halen. De diensthond beet de verdachte, maar die bleef zeer agressief en bleef zich verzetten.” De gewaarschuwde politie kwam met spoed ter plaatse.

Vanwege de agressieve situatie, trokken de agenten hun wapenstok. Dat had geen effect, integendeel. Hij bleef zich nog steeds hevig verzetten, waarna hij nog een keer werd gebeten door de diensthond. De verdachte is uiteindelijk aangehouden en ingesloten in het cellencomplex voor onderzoek.

“Wij hopen hiermee een einde te hebben gemaakt aan de vele afvaldumpingen in en rond onze natuurgebieden”, zegt de politie. Voorlopig blijven agenten actief surveilleren in de bewuste gebieden.