“Piloten Lion Air vanaf opstijgen in gevecht met op hol geslagen besturingssysteem”

28 november 2018

02u39

Bron: AD 0 De piloten van het gecrashte Lion Air-toestel hadden al direct na de start problemen met de besturing van het vliegtuig. Sensoren gaven verkeerde informatie, daardoor dook de neus van het vliegtuig telkens naar beneden.

Meer dan 24 keer wisten de piloten het toestel handmatig weer recht te krijgen, na 11 minuten verloren zij definitief de controle over de Boeing 737 Max waarna het vliegtuig in zee stortte.

Dat blijkt uit voorlopige rapporten over de crash waarover Bloomberg en The New York Times beschikken. Vandaag wordt het eerste rapport over de crash bij Jakarta waarbij 189 mensen om het leven kwamen, gepresenteerd.

Verkeerde informatie

De data van de vluchtrecorder bevestigt de theorie van onderzoekers over een niet goed functionerend computersysteem in dit type Boeing. Dit systeem, genaamd MCAS, zou verkeerde informatie doorgegeven hebben. De piloten zouden bovendien niet goed geïnstrueerd zijn wat te doen om dit systeem te overrulen. Of dit ook echt de oorzaak is van de crash, moet nog blijken.

