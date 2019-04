“Piloten gecrasht vliegtuig Ethiopian Airlines hebben alle procedures gevolgd” jv ttr

04 april 2019

10u00

Bron: afp, belga 0 De piloten van de verongelukte Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines hebben de noodprocedure van vliegtuigbouwer Boeing nageleefd, maar zijn er desondanks niet in geslaagd om het toestel onder controle te krijgen. Dat blijkt uit een voorlopig rapport over de crash, dat werd vrijgegeven in de Ethiopische hoofdstad Addis Adeba.

Het lijnvliegtuig stortte kort na het opstijgen neer op 10 maart. Daarbij kwamen 157 mensen om het leven. De piloten hebben alle procedures correct gevolgd om te proberen het vliegtuig onder controle te krijgen, nadat de neus van het toestel meermaals zonder voorafgaand commando naarbeneden was geduwd.



De eerste bevindingen zijn gebaseerd op de gegevens die werden geregistreerd door de zwarte dozen van het vliegtuig van Ethiopian Airlines. Die registreren zowel de vluchtgegevens als de cockpitgesprekken. De data van de zwarte dozen werden in Frankrijk uitgelezen.



Het volledige rapport zou binnen een jaar klaar moeten zijn.

Vliegverbod

Het ging om het tweede dodelijke ongeval met een 737 MAX in minder dan vijf maanden tijd. Bij het eerste ongeval met een toestel van de Indonesische maatschappij Lion Air in oktober kwamen 189 mensen om het leven.



De ongevallen hebben geleid tot een vliegverbod voor de 737 MAX-toestellen. Boeing werkt ondertussen aan een update van het besturingssysteem MCAS, dat een rol zou hebben gespeeld bij twee recente crashes. Het MCAS-systeem zou verantwoordelijk zijn geweest voor het ongeval met een 737 MAX 8 eind oktober in Indonesië. Het zou de neus van het vliegtuig automatisch naar beneden geduwd hebben, een actie waar de piloten niet tegen konden reageren.

Ook bij de crash van eenzelfde vliegtuigtype in maart in Ethiopië zou het MCAS-systeem volgens anonieme bronnen actief zijn geweest.