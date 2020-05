‘Pia-medicijn’ Zolgensma goedgekeurd door Europese Commissie LH

19 mei 2020

14u44

Bron: Belga 2 De Europese Commissie heeft dinsdag het gebruik van het medicijn Zolgensma goedgekeurd. Het medicijn, bekend door baby Pia, kon eerder niet toegediend worden aan patiënten in België omdat er nog geen goedkeuring was van de European Medicines Agency (EMA). SMA Belgium, een samenwerkingsverband tussen Spierziekten Vlaanderen en de Belgische Vereniging voor neuromusculaire ziekten, wacht nu enkel nog op goedkeuring van de Belgische overheid.

Zolgensma, het bekende medicijn van Avexis (dochterbedrijf van Novartis) zou in principe binnenkort moeten kunnen toegediend worden in België. Vandaag werd het medicijn namelijk goedgekeurd door de Europese Commissie.

Toch kan het volgens SMA Belgium nog even duren voor het medicijn in België te verkrijgen zal zijn. "Het is een heel duur medicijn, waarschijnlijk het duurste medicijn dat momenteel op de markt is", verduidelijkt Yasemin Erbas, diagnoseverantwoordelijke SMA.

"Bovendien moeten er ook nog heel wat praktische afspraken rond het medicijn afgehandeld worden. In Amerika wordt het medicijn toegediend aan kinderen tot twee jaar, het is nog afwachten wat de inclusiecriteria in België zullen zijn." SMA Belgium hoopt alvast dat het medicijn zo breed mogelijk zal ingevoerd worden.

Jaar wachten

Doorgaans duurt het na een Europese goedkeuring nog een jaar voordat medicijnen ook in België verkrijgbaar zijn. Te lang vindt SMA Belgium. "Aangezien we niet weten wat de inclusiecriteria zullen zijn, bestaat de kans dat heel wat jonge kinderen die het medicijn nu nodig hebben, te oud zullen zijn als het effectief verkrijgbaar is."

SMA benadrukt dat een snelle werking van de overheid belangrijk is zodat zo weinig mogelijk kinderen op termijn uit de boot vallen.

