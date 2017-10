"Peter Madsen heeft zich seksueel vergrepen aan het lijk van Kim Wall" Karen Van Eyken

Bron: dpa, Die Welt 37 afp Er is weer een nieuwe lugubere wending in de zaak rond de moord op Kim Wall. De politie verdenkt de Deense duikbootbouwer Peter Madsen ervan seksuele handelingen gesteld te hebben nadat hij de Zweedse journaliste om het leven had gebracht.

De 46-jarige moordverdachte disselt steeds weer andere versies op over de ware toedracht. Gisteren raakte bekend dat hij aan de politie had verklaard dat Kim Wall was overleden door koolmonoxidevergiftiging, terwijl hij buiten op het dek was. Eerder beweerde hij de journaliste aan wal te hebben afgezet, later zei hij dat ze een zwaar luik op haar hoofd had gekregen.

Peter Madsen blijft evenwel ontkennen dat hij haar heeft vermoord. Hij heeft wel toegegeven dat hij haar lichaam in stukken heeft gezaagd en in zee gedumpt.

De speurders menen bovendien over voldoende bewijzen te beschikken waaruit blijkt dat de Deense duikbootbouwer seksueel contact heeft gehad met het lijk van Kim Wall. In en rond de genitale zone van de omgebrachte journaliste werden 14 verwondingen aangetroffen. Madsen zou dus seksuele handelingen onder bijzonder verzwarende omstandigheden hebben gesteld kort na de dood van Kim Wall. De moordverdachte zou volgens de politie betwisten dat hij geslachtsverkeer met haar heeft gehad.

EPA / AP Peter Madsen en Kim Wall

Wall werd op 11 augustus als vermist opgegeven toen ze niet terugkwam van een interview met Madsen. Haar naakte romp werd op 21 augustus in een baai bij Kopenhagen gevonden. Later werden ook haar hoofd en ledematen gevonden in een verzwaarde tas. Tijdens de autopsie werden er volgens het OM vijftien messteken in het onderlichaam en in de borststreek aangetroffen.

Eerder raakte al bekend dat de duikbootingenieur videobeelden van executies op een harde schijf had opgeslagen. Het zou met grote waarschijnlijkheid gaan om beelden waarop vrouwen worden opgehangen en verbrand. Dat maakte het OM tijdens een hoorzitting bekend.

Madsen (46) blijft vrijwillig twee weken langer in voorarrest, zo liet zijn advocaat gisteren weten. Eigenlijk zou de rechter zich vandaag over de verlenging buigen.

