"Pesters hadden maar vier dagen nodig": Jamel (9) stapt uit het leven nadat hij op school "trots" uit de kast kwam Joeri Vlemings

27 augustus 2018

22u45

Bron: BBC, CBS 0 Jamel Myles, een knaap uit Denver, is amper negen geworden. Volgens zijn moeder, Leia Pierce, brachten pestkoppen op school hem tot een onomkeerbare daad. De jongen had deze zomer eerst aan zijn mama verteld dat hij homoseksueel was en wou dat maandag ook eerlijk aan zijn klasgenootjes zeggen. Hij was er trots op, zegt Pierce. Jamel dééd het. Vier dagen later werd hij thuis dood aangetroffen.

Volgens Pierce werd Jamel Myles op school gepest, nadat hij uit de kast was gekomen. "Er waren maar vier dagen nodig op school, ik kan mij al inbeelden wat ze hem allemaal naar het hoofd zwierden", zegt zijn mama. "Mijn zoon vertelde aan mijn oudste dochter dat de kinderen op school hem hadden gezegd dat hij zich van kant moest maken. Ik ben zo triest dat hij niet naar mij kwam, dat hij dacht dat het zijn enige optie was."

Maandag begonnen de lessen weer voor Jamel. Toen hij zich tijdens de vakantie bij zijn moeder had geout, was hij angstig in elkaar gekropen. Zij had hem meteen gerustgesteld: "Ik blijf je graag zien". Hij had ook te kennen gegeven dat hij voortaan wat meisjesachtiger gekleed wou gaan.

Maar dat kan nu allemaal niet meer. Donderdag stapte de kleine Jamel uit het leven. Voor Pierce is het duidelijk dat pestgedrag een belangrijke factor was in de dood van haar zoontje. Ze vindt dat de pesters én hun ouders hierin verantwoordelijkheid dragen. Om dat aan te kaarten stapte ze met haar tragische verhaal naar de pers. Ze hoopt dat geen enkele ouder ooit nog zo'n pijn moet voelen omdat hun kind anders is dan de rest.

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.