“Personeel aan land belt zodat prostituees weg zijn als echtgenotes terugkomen”: zo ver gaan rijken voor pleziertjes aan boord van hun jacht KVDS

06 augustus 2018

07u24

Bron: NY Post 2 Deze zomer genieten weer flink wat rijken van het leven aan boord van luxueuze jachten. En daarbij gaan ze soms tot het uiterste voor hun pleziertjes. Toch als we het personeel mogen geloven. En dat moet naar eigen zeggen soms zijn eigen normen en waarden opzijzetten.

De Amerikaanse krant The New York Post had gesprekken met een aantal crewleden die werken aan boord van chique jachten, naar aanleiding van de Amerikaanse realityreeks ‘Below Deck’. Onder meer met Brooke Laughton, die vertelt hoe ze twee jaar geleden tijdens het filmfestival van Cannes de zoon van een rijke booteigenaar en zijn vrienden een dekmantel moest geven. Ze hadden prostituees aan boord uitgenodigd terwijl hun echtgenotes aan het shoppen waren.

Prostituees

“Ons personeel aan land belde zodat de prostituees weg waren als de echtgenotes terugkwamen”, aldus Laughton. “In een tijdspanne van 20 minuten moest ik alle lakens verversen en alle mogelijke sporen doen verdwijnen dat er iemand anders aanwezig geweest was, zoals condooms. Dat was vies, echt vreselijk vies. Maar het ergste is dat je dan je eigen waarden opzij moet zetten. En dat je je afvraagt of je eigenlijk niet medeplichtig bent aan wat ze doen.”





Het is een verhaal dat Mark Cronin - de man achter ‘Below Deck’ - bevestigt. “Een boot heeft standaard twee configuraties”, zegt hij. “Eentje voor de echtgenote en eentje voor de minnares. De crew weet dat het de hele boel moet herinrichten tussen bezoekjes door: foto’s verwijderen en lakens veranderen bijvoorbeeld, omdat de minnares andere voorkeuren heeft dan de echtgenote.” (lees hieronder verder)

Het werk heeft wel voordelen als je het niet erg vindt om een oogje dicht te knijpen. “Ik had ooit een man, zijn echtgenote en twee kleine kinderen te gast op een jacht waarop ik werkte als stewardess”, vertelt Ursula Ebinger uit Miami. “Het volgende weekend was de familieman er weer, maar deze keer met drie prostituees. Hij keek naar me en ik keek terug. Met een vragende blik. Hij gaf me op het einde van de dag een fooi van 2.500 dollar (ongeveer 2.160 euro, red.).”

Grillen

De crew moet ook voorbereid zijn op de gekste grillen of bevliegingen. Hoe waanzinnig die ook lijken. Want ‘het lukt niet’ staat niet in het woordenboek van de superrijken. Roger Norton uit Zuid-Afrika werkte vier jaar op luxejachten en herinnert zich een Russisch oligarch die een trip maakte met zijn boot voor de kust van Corsica. “Een van zijn vriendinnen wilde de volgende ochtend bosbessen bij haar ontbijt. Maar niet zomaar bosbessen. Ze moesten uit een specifieke winkel uit haar woonplaats in Rusland komen. Dat waren de ‘beste bosbessen ter wereld’ en ze móést ze hebben.”

Daarop belde Norton een koerier, die de bosbessen ophaalde in de winkel en ’s nachts met een expresvlucht naar Corsica vloog. Daar werden ze met een taxi opgehaald op de luchthaven. Een lid van de crew voer 6 kilometer met een klein bootje naar de wal en wachtte daar om ze op te pikken om 5 uur ’s morgens. “Tegen 7 uur lagen de bessen op de ontbijttafel.” (lees hieronder verder)

En het blijft niet bij ‘onschuldige’ pleziertjes. Zo krijgt de crew soms lijsten met nummers die gebeld kunnen worden in een hele reeks havens als ze prostituees moeten 'bestellen' of drugs. “Ik had ooit gasten in Ibiza die om ‘goodiebags’ vroegen met drugs. Ik ben ze nooit gaan halen aan de wal, maar ik weet dat andere crewleden het wel deden”, aldus Brooke Laughton.

Veel geld

Van alle gasten blijken diegenen die gewoon een boot charteren – en niet zelf bezitten –de ergsten te zijn, als we Cronin mogen geloven. “Sommigen denken dat het hen het recht geeft om de eikel uit de hangen. En dat de crew niets mag weigeren ‘omdat ze nu eenmaal veel geld betalen’.”

Veel geld is het in elk geval, want volgens Cronin kost een jacht van 45 meter op ‘Below Deck’ makkelijk 150.000 dollar (130.000 euro) per week.