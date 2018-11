“Pentagon plant cyberaanval tegen Rusland bij harde bewijzen van rechtstreekse inmenging in midterms” jv

De Verenigde Staten hebben een cyberaanval tegen Rusland klaar zitten voor het geval er harde bewijzen gevonden worden van rechtstreekse Russische inmenging in de Amerikaanse midterm-verkiezingen van morgen. Dat blijkt uit een verslag van het Center for Public Integrity (CPI), dat de Daily Beast citeert.

Vermoedt wordt dat Rusland achter extreemrechtse propaganda op Facebook zit om zo de uitslagen van de midterms te beïnvloeden. Die verkiezingen vinden morgen plaats. Als zwart op wit zou blijken dat Rusland rechtstreeks elektronisch tussenkomt in deze Amerikaanse politieke aangelegenheid, dan krijgen de militaire hackers van de VS toelating om cybergewijs terug te slaan. Met dat doel zouden het Department of Defense en de US intelligence community in het geheim een cyberaanval tegen de Russen voorbereid hebben.

Details over hoe een en ander in zijn werk zou gaan, zijn er amper. Enkel dat de Amerikaanse hackers groen licht zouden krijgen om zich te wagen op Russische netwerken en ze ook aan te vallen.

Direct geknoei

De elektronische tegenzet zou enkel gelanceerd worden als Rusland zich op directe wijze moeit met de midterms. Daaronder vallen pogingen tot geknoei met de stemregistratie en met het aantal stemmen. Gewoon “kwaadwillige inmenging” of onrechtstreekse beïnvloeding, zoals het proberen sturen van het stemgedrag in een bepaalde richting via propaganda, zijn niet voldoende voor Amerikaanse digitale represailles.

Nog volgens het rapport wil de VS cyberoorlogvoering in het algemeen verder integreren in de reguliere militaire strategieën en zou de Amerikaanse intelligence community zich meer en meer bezighouden met cyberaanvallen tegen het land.

Donald Trump zette in augustus zijn handtekening onder een uitvoeringsbesluit dat het inzetten van digitale wapens ten voordele van de de nationale veiligheid moet vergemakkelijken. Het is in het kader van die wetgeving dat het vermoedelijke cyberplan tegen Rusland is opgesteld.