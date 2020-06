“Penny Lane niet vernoemd naar slavenhandelaar” mvdb

22 juni 2020

11u41

Bron: Trouw 0 Het is volgens een amateurhistoricus duidelijk: Penny Lane, bekend geworden door het wereldberoemde nummer van The Beatles, is niet vernoemd naar een slavenhandelaar, schrijven onze Nederlandse collega's van Trouw.

Deze maand bekladden Black Lives Matter-demonstranten verschillende bordjes in de Liverpoolse straat met antiracistische leuzen. Zo ook het bekende naambordje van de straat dat was gesigneerd door Beatles-icoon Paul McCartney. Volgens de demonstranten was de straat namelijk vernoemd naar James Penny, een slavenhandelaar uit de achttiende eeuw.

Nu zegt amateurhistoricus Glen Huntley dat uit zijn onderzoek blijkt dat Penny Lane al lang voor de geboorte van James Penny bestond. De historicus bestudeerde eeuwenoude stadskaarten en kwam erachter dat de naam van de straat makkelijk uitgelegd was. In de straat werd ooit namelijk tol opgehaald, en die werd betaald in 'pennies'.

“We hebben geconstateerd dat er inderdaad onvoldoende bewijs is om Penny Lane aan James Penny te linken”, erkende het International Slavery Museum dit weekend. Aan de hoog opgelopen discussie lijkt nu snel een einde te zijn gekomen.