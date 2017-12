"Pence niet welkom in Palestina" KVE

21u05

Bron: ANP 0 EPA De Amerikaanse vicepresident Mike Pence Mike Pence is voorlopig niet welkom in Palestina. Dat heeft een hoge functionaris uit regeringspartij van president Mahmoud Abbas vandaag verklaard. De Amerikaanse vicepresident zou later deze maand een bezoek brengen aan het land.

"Namens Fatah zeg ik dat we Trumps plaatsvervanger niet zullen ontvangen op Palestijns grondgebied'', zei Jibril Rajoub. "Hij had om een ontmoeting gevraagd met Abbas op 19 december in Betlehem, maar dat gaat niet gebeuren.'' Een woordvoerder van Abbas was niet meteen bereikbaar voor commentaar.

Palestina en tal van andere Arabische landen raakten gisteren in rep en roer door de mededeling van Donald Trump Jeruzalem te erkennen als de officiële hoofdstad van Israël en de Amerikaanse ambassade daar te zullen vestigen. De Palestijnen claimen Oost-Jeruzalem, dat sinds 1967 bezet wordt door de Israëli, als hun hoofdstad.