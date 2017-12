"Peking breidt militaire faciliteiten uit in Zuid-Chinese Zee" Redactie

Bron: belga 0 EPA Luchtfoto van Paraceleiland. China heeft het afgelopen jaar de militaire faciliteiten in de Zuid-Chinese Zee sterk uitgebreid, zo blijkt uit een rapport van de Amerikaanse denktank 'Centre for Strategic and International Studies'.

Volgens de denktank rondde China dit jaar de constructie van faciliteiten af over een oppervlakte van 290.000 vierkante meter, op de Paracel- en Spratly-eilanden. Op één eiland kwamen er 110.000 vierkante meter aan nieuwe constructies bij. Bij de nieuwe faciliteiten zou het gaan om hangars, landingsbanen, radar- en communicatiefaciliteiten, administratieve gebouwen, wapenopslag en depots voor raketplatformen.

China eist het merendeel van de Zuid-Chinese Zee op. De Parcel-eilanden worden zowel door Taiwan en Vietnam geclaimd, terwijl in 2016 het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag oordeelde dat de eilanden tot de Filipijnen behoorden. Peking verwierp dat. In de Filipijnen is nu de pro-Chinese president Rodrigo Duterte aan de macht.