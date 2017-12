'Peetmoeder' bij 25 gearresteerde maffiosi op Sicilië LB

Bron: Belga 0 Twitter / Republicca.it 'Peetmoeder' Maria Angela di Trapani erfde de leiding over een misdaadfamilie in Palermo van haar man die levenslang in de cel zit. De Italiaanse politie heeft op Sicilië 25 maffiaverdachten gearresteerd, onder wie een vrouw die de leiding over een misdaadfamilie in Palermo van haar echtgenoot had geërfd. De man zelf zit een levenslange gevangenisstraf uit wegens moord.

De 'peetmoeder', Maria Angela Di Trapani was, aldus de door het agentschap ANSA geciteerde carabinieri, de "capo" van het Resuttana mandamento, één van de acht maffiawijken in de Siciliaanse hoofdstad.

Di Trapani en de 24 anderen werden gearresteerd op beschuldigingen van lidmaatschap van een misdaadorganisatie, afpersing, het bezit van gestolen goederen en hulp bij en medeplichtigheid aan andere misdaden.

Di Trapani was eerder al eens, in 2008, opgepakt wegens banden met de maffia. Als tussenpersoon tussen haar man Salvino Madonia en leden van diens maffiaclan zat zij tot 2015 in de gevangenis.

'Peetmoeders' zijn zeldzaam, maar geen witte olifanten. Eerder dit jaar werd een zekere Patrizia Messina Denaro tot 14 en een half jaar cel veroordeeld. Zij is de zuster van de voortvluchtige Siciliaanse Cosa Nostra-'capo' Matteo en regelde in diens afwezigheid de maffiazaakjes van hun clan.