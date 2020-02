‘Pedoactivist’ die schokkende uitspraken deed op tv nu opgepakt wegens bezit van kinderporno Mark Broersma ADN

19 februari 2020

21u36

Bron: AD.nl, ANP 6 De Nederlandse pedo-activist Nelson M. (25) uit Lelystad is vanochtend gearresteerd. De man wordt verdacht van het bezit van kinderporno, zo bevestigt een woordvoerder van het Nederlandse Openbaar Ministerie. De man kwam vorige week in opspraak na schokkende uitspraken op tv.

Vorige week ontstond in Nederland veel ophef over een reportage rond pedoactivisme. Journalist Danny Ghosen sprak daarin met pedofiel Nelson, die schokkende uitspraken deed.



In een bijzonder choquerende passage legde de pedofiel uit dat hij vindt dat een kind van 2 of 3 jaar best kan beslissen of het seks wil of niet. “Een kind van 2 of 3 jaar is toch ook ontwikkeld genoeg om te beslissen of het een ijsje wil of naar de speeltuin wil gaan”, sprak de Nederlander. “Ik denk dat die dingen heel goed te vergelijken zijn.”

Verboden vereniging

Vandaag werd M. opgepakt in zijn woning in Lelystad. De arrestatie komt er naar aanleiding van een eerder onderzoek naar de mogelijke voortzetting van een verboden pedofielenvereniging, ‘Martijn’.



Die vereniging werd in 2014 door de Nederlandse Hoge Raad verboden en ontbonden, omdat de leden seksuele relaties tussen volwassen en kinderen verheerlijkten en propageerden. In juni vorig jaar werd aangifte gedaan omdat voormalige bestuurders de vereniging zouden voortzetten.

Huiszoekingen

Vorige maand werden er op verschillende plekken in Nederland huiszoekingen gedaan, waarbij materiaal zoals computers en mobiele telefoons in beslag is genomen. Dit gebeurde in Hengelo, Arnhem en Haarlem en ook bij M. in Lelystad. Dat materiaal is nu onderzocht, waarna er genoeg redenen waren om M. aan te houden, aldus OM-woordvoerder Wim de Bruin. M. wordt verdacht van het bezitten van kinderporno.

Commotie

De woordvoerder zegt dat de arrestatie van M. absoluut los moet worden gezien van de commotie die rond hem ontstond na het interview in het tv-programma Danny op straat, waarin M. ook aangaf een politieke partij te willen oprichten om zo seks met kinderen legaal te maken.

Nog twee verdachten vast

M. zit nu nog vast en zal komende vrijdag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris (onderzoeksrechter, red.). “Die moet beslissen over wat er de komende twee weken met hem gaat gebeuren", aldus het Openbaar Ministerie.

In hetzelfde onderzoek zitten ook nog twee andere verdachten vast. In Haarlem arresteerde de politie een 75-jarige man op verdenking van het bezit van kinderporno, in Hengelo een 32-jarige man vanwege voorbereidingshandelingen voor seksueel misbruik van kinderen.

