“Paul (51) moordt heel gezin van broer Keith (50) uit omdat die familiebedrijf wou verkopen”

26 februari 2019

17u33

Bron: ABC News, CNN 1 Geld was het motief voor de vier moorden die Paul Caneiro (51) uit New Jersey op 20 november beging, volgens gerechtsdocumenten. Caneiro doodde niet alleen zijn broer Keith, maar ook diens vrouw en twee kinderen. Gisteren werd hij officieel aangeklaagd voor de viervoudige moord. Keith zou van plan geweest zijn om zijn broer Paul uit het familiebedrijf te zetten.

De zware misdaden zouden dus - niet meteen verrassend - rond geld draaien. De welgestelde Caneiro-broers hadden een technologiebedrijf in Asbury Park, New Jersey, en nog een zaak samen. Keith zou vastgesteld hebben dat er “geld verdween uit de firma”. Hij ging op zoek naar de oorzaak en zette intussen de uitbetaling aan Pauls vrouw stop. Zij cashte het salaris van haar man sinds die na een ongeval gehandicapt was. Paul zou sinds januari 2017 minstens 75.000 dollar (66.000 euro) ontvreemd hebben van Keiths gezin.

In de beëdigde verklaring staat: “Keith gaf aan dat hij een van de bedrijven wou verkopen,... dat hij gefrustreerd was over Paul en over al het geld van bedrijfsrekeningen dat Paul had uitgegeven”. Dat zou een derde Caneiro-broer, die Keith erbij betrokken had, verklaard hebben. Paul Caneiro zou die bui hebben zien hangen en vermoedelijk schoot hij op 20 november eerst zijn broer Keith dood. Hij zou daarna ook op zijn schoonzus Jennifer (45) gevuurd hebben en haar, zijn 11-jarige neefje Jesse en zijn 8-jarige nichtje Sophia met een mes doodgestoken hebben. Vervolgens zette hij volgens de beschuldigingen ook nog eens hun huis in Colts Neck (New Jersey) in brand.

Na de moorden zou hij weer naar zijn eigen huis in Ocean Township gereden zijn, amper twintig minuten verder. Ook daar stichtte hij vermoedelijk brand, terwijl zijn eigen vrouw en hun twee dochters nog in het huis zaten. Paul Caneiro zou op die manier alle verdenking van zich hebben proberen af te wenden. Hij wou de politie op het spoor zetten van een mogelijke dader die het klaarblijkelijk op de Caneiro’s gemunt had. Gelukkig konden Pauls vrouw en kinderen tijdig het brandende huis verlaten.

De speurders kwamen al vrij snel toch bij Paul Caneiro uit als hoofdverdachte. In zijn huis vonden ze onder meer bloedsporen van de achtjarige Sophia Caneiro en ze verzamelden ook videobeelden als bewijsmateriaal.

Paul Caneiro zelf houdt nog altijd zijn onschuld vol. Volgens zijn advocaten “heeft hij helemaal niks te maken met de afschuwelijke misdaden”. Als Caneiro veroordeeld wordt, riskeert hij vier keer levenslang zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating.

