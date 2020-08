"Passagiers Oekraïens vliegtuig leefden nog na eerste raketinslag" Redactie

23 augustus 2020

12u44

Bron: BELGA/ANP 0 Het Oekraïense vliegtuig dat in januari per ongeluk door Iran uit de lucht werd geschoten, werd met een tussenpauze van 25 seconden geraakt door twee raketten. Na de eerste inslag waren de passagiers nog enige tijd in leven. Dat moet blijken uit een analyse van de zwarte dozen van het toestel, zo heeft Iran volgens het persagentschap Reuters verklaard.

Het was het hoofd van de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie, Touraj Dehghani-Zanganeh, die zich over de analyse uitsprak. "Negentien seconden nadat de eerste raket het vliegtuig had geraakt, duiden de stemmen van de piloten in de cockpit erop dat de passagiers nog leefden. Na vijfentwintig seconden raakte de tweede raket het vliegtuig", werd de man geciteerd door de staatstelevisie.

Het is de eerste keer dat er officieel uitspraken worden gedaan over de analyse van de zwarte dozen. Die waren in juli door Iran naar Frankrijk gestuurd.

De Boeing 737 van Ukraine International Airlines werd op 8 januari per ongeluk neergeschoten door het Iraanse leger, net na het opstijgen vanop de luchthaven van Teheran. Alle 176 inzittenden, overwegend burgers uit Iran en Canada, kwamen om.

Iran erkende later dat het een "rampzalige vergissing" van het leger was dat in de hoogste staat van paraatheid was tijdens een confrontatie met de Verenigde Staten.