"Papa, papa! Ze hebben me in de buik geschoten": Nathan (18) is aan het wandelen met hond wanneer hij wordt afgeknald door jager Karen Van Eyken

03 oktober 2018

12u31

Bron: Corriere della Sera, Secolo XIX, The Telegraph 0 Nathan Labolani wandelde zondagochtend met zijn hond in een bos nabij het Italiaanse Ventimiglia, dicht bij de Franse grens, toen hij werd geraakt door een kogel en stierf. Een jager had hem aanzien voor een everzwijn. Naar aanleiding van het dramatische voorval heeft de Italiaanse milieuminister Sergio Costa opgeroepen tot een landelijk verbod op de zondagse everzwijnenjacht.

“Mijn zoon schreeuwde aan de telefoon: ‘Papa, papa, ze hebben me in de buik geschoten.’ Daarna werd de verbinding verbroken.” Het zijn de woorden van Enea Labolani, de vader van Nathan.

De man legt in detail uit hoe hij de dramatische momenten beleefde vlak voor de dood van zijn zoon. De vader ging naar zijn werk, toen hij brandweerlui en agenten langs de kant van de weg zag staan. Hij kwam te weten dat een jongeman was geraakt bij een jachtongeval. Daarop probeerde hij zijn zoon te bereiken. Die was sinds enkele dagen op de boerderij van zijn opa gaan wonen in een afgelegen deel van Apricale, op 16 km van Ventimiglia.

"Omdat ik wist dat Nathan vaak in dit gebied kwam om er met zijn hond te wandelen of paddenstoelen te plukken, belde ik hem op. Een, twee, drie keer. Bij de derde poging nam hij pas op en schreeuwde: ‘Papa, papa! Ze hebben me in de buik geschoten! Ze hebben me in de buik geschoten!’ Daarna heeft hij opgehangen. Wellicht had hij te veel pijn. De kogel is dwars door hem heengegaan!”

"Nathan, haal adem"

Vervolgens begint Enea te lopen naar de plek van het onheil. “Op een twintigtal meter van de plaats van het ongeval hebben agenten me tegengehouden. Ik hoorde de dokter roepen: ‘Nathan, haal adem, antwoord mij!’ En dan: ‘Zuurstof, zuurstof!’ Omdat ik toch niet dichterbij kon komen, heb ik zijn hond Mascia meegenomen en ben ik terug naar de weg gegaan.”

Nog volgens lokale media was het voor de hulpdiensten uiterst moeilijk om bij het slachtoffer te geraken. Het gebied, een vallei bezaaid met dicht struikgewas, is verraderlijk. Een reddingshelikopter kon de klus niet klaren, omdat de kabel die eraan hing, niet lang genoeg was om de brancard veilig te kunnen optillen. Een ambulance heeft een kwartier kostbare tijd verloren door een omweg te nemen. Nathan is uiteindelijk gestorven na een vreselijke doodsstrijd van 2,5 uur.

Wapen en rugzak

Naast het lichaam van de jongen werd een wapen aangetroffen en een rugzak met een vijftigtal projectielen. De vader van Nathan verwerpt de hypothese dat zijn zoon zelf deelnam aan de jachtpartij. Enea Labolani schudt het hoofd: “Mijn zoon is nog nooit gaan jagen. Ze moeten de hele waarheid vertellen. Er moet nog heel wat opgehelderd worden. Hoe kan het dat de kogel dwars door het lichaam van mijn zoon is gegaan, maar er geen spatje bloed op zijn rugzak zat?”

De jager in kwestie, de 29-jarige Giuseppe Ianni, loste het dodelijke schot vanop twintig meter. Volgens de politie was de zichtbaarheid daar quasi nul door het ondoordringbare struikgewas. Hij wordt aangeklaagd voor doodslag door schuld.

“Aan de jager die geschoten heeft, zeg ik klaar en duidelijk dat hij zich er eerst had van moeten vergewissen of er daadwerkelijk een everzwijn achter dat bosje zat, aangezien de vegetatie daar heel dicht is en je niet enkel op het geluid kan afgaan. Ze zeggen wel dat ze de rituele zinnen van jagers hebben geroepen vooraleer ze schoten (genre: wie is daar?) om zeker te zijn dat er zich geen personen in de buurt bevonden, maar hoe kunnen we weten of dat waar is? Enkel die twee jagers en mijn zoon weten het.”

Hij besluit: “Nathan bevond zich op de verkeerde plaats op het verkeerde moment.”

Ophef

Het schokkende incident heeft veel ophef veroorzaakt in Italië. "Wat er zondag is gebeurd, is een enorme tragedie die ons diep heeft getroffen", schreef de milieuminister op zijn Facebookpagina. Sergio Costa riep regionale overheden op om de everzwijnenjacht op zondag onmiddellijk te verbieden. Hij zal eveneens evalueren of er een nationale wet moet komen die zorgt voor meer veiligheid en een betere organisatie van de jacht.

Hij zei dat de bossen en bergen op zondag vol met wandelaars zitten die op zoek zijn naar paddenstoelen of kastanjes en dat deze mensen het recht hebben om "van de natuur te genieten zonder het risico te lopen om te sterven".

Ook de anti-jachtactivisten roerden zich. "Niet alleen degene die het dodelijke schot heeft gelost, is verantwoordelijk, maar ook degenen die dit soort jacht hebben toegestaan ​​op openbare plaatsen", zegt Maurizio Giulianelli, vicevoorzitter van de vereniging voor jachtslachtoffers - 'Associazione Vittime della Caccia'.

Hypocrisie

De organisatie beschuldigde overheidsinstellingen van "hypocrisie en onverschilligheid" en stelde dat 217 mensen zijn omgekomen en nog eens 900 zijn verwond door jagers in de afgelopen 10 jaar. "Wie in de Italiaanse bossen gaat wandelen, speelt met zijn leven."