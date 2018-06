"Paniekschopperij waar we heel ver van weg moeten blijven": Nederlandse school simuleert schietpartij om leerlingen te trainen Chris Klomp

05 juni 2018

21u36 15 Het Alfa-college in het Nederlandse Hoogeveen gaat volgende week een 'school shooting' oefenen in het gebouw. De school wil leerlingen trainen hoe ze moeten reageren op dergelijk geweld. De Algemene Onderwijsbond (AOb) is verbijsterd over de oefening, terwijl de politie ze juist toejuicht.

De school pakt de oefening op woensdag 13 juni uitermate serieus aan. Op drie tijdstippen worden in drie verschillende gebouwen onaangekondigde aanvallen nagebootst. De oefening is in samenwerking met de politie en studenten van de opleiding uniformberoepen. Een student zal de rol van verdachte spelen en 'dreigend optreden'.

Verantwoordelijkheid

Volgens de directeur neemt de school "haar taak en verantwoordelijkheid op het gebied van (sociale) veiligheid serieus. Helaas horen en lezen we met enige regelmaat de berichten over 'school shootings' in de Verenigde Staten. In Nederland is een toename van dreiging op dit gebied reëel. Met deze oefening kunnen we onze BHV-trainingen en protocollen verbeteren, in nauw overleg met de hulpdiensten."



De oefeningen worden steeds via de omroepinstallatie aangekondigd en ook weer afgekondigd. "Omdat het de eerste keer is dat we een 'school shooting'-incident waarheidsgetrouw gaan nabootsen, melden we dit van tevoren. Het moet voor alle studenten en medewerkers duidelijk zijn dat er sprake is van nabootsing", aldus de school in een brief aan de ouders en de leerlingen. Na de oefening is opvang geregeld, iedere leerling kan in de klas met zijn docent praten en in de schoolkantine staan medewerkers van Slachtofferhulp klaar.



In een eerste reactie laat de Inspectie van het Onderwijs weten dat het aan scholen zelf is om te bepalen of oefeningen zinvol zijn.

Ik vind het paniekschopperij waar we heel ver van weg moeten blijven Liesbeth Verheggen

Paniekschopperij

Voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond (AOb) is totaal niet te spreken over de oefening. "Ik vind dit eigenlijk heel ernstig. Met name de tekst in de brief dat in Nederland op dit gebied een dreiging realistisch is. Dat wekt de suggestie dat ons hoofd van de terreurbestrijding in Nederland verwacht dat zoiets ook in Nederland gaat gebeuren. Volgens mij kennen we dit fenomeen helemaal niet in Nederland en laten we dat alsjeblieft zo houden."

Volgens Verheggen is er helemaal geen sprake van een realistische dreiging. "Wij doen brandoefeneningen omdat dat reëel is. Brand kan een school namelijk overkomen en dus ben je als schoolbestuur verplicht om dat te regelen, maar dat is op basis van een reële dreiging."

Ook de invulling van de oefening valt niet goed bij Verheggen. "Hoe haal je het ook in je hoofd om een student die rol te laten vervullen? Bovendien zet je de leraar na de oefening voor de klas om te praten met leerlingen. Hoezo zijn die hierop voorbereid? Ik vind het paniekschopperij waar we heel ver van weg moeten blijven."

Politie

De politie in Noord-Nederland is dan weer blij met de oefening. "Dit is helemaal niet iets nieuws. Dit soort oefeningen vinden in het hele land plaats", stelt woordvoerder Ron Reinds. "Voor ons is het prettig om in een hele realistische omgeving te oefenen. We hebben zelf een schietbaan, een woning, gymzaal en een trainingscentrum om te oefenen, maar toevallig hebben we geen school staan. Dus het is gewoon goed om te oefenen."

Reinds moet wel toegeven dat de brief van de school zwaar aangezet is. "De dreiging van een 'school shooting' kennen we niet in Nederland. Maar als het wel een keer gebeurt, dan wil je er ook op getraind hebben en dat wil je in de meest realistische sfeer."