“Palmolie is een godsgeschenk”: Maleisië gaat in tegen wereldwijde kritiek met nieuwe slogan NLA

29 juli 2020

12u29

Bron: Reuters 1 “Palmolie is een godsgeschenk”. Met die nieuwe slogan vecht Maleisië, ’s werelds tweede grootste palmolieproducent en -exporteur, tegen de groeiende afkeer van palmolie.

Een Maleisische ambtenaar zei gisteren dat de nieuwe slogan, die vorige week gelanceerd werd, moet helpen om de wijdverspreide kritiek op palmolie tegen te gaan.

De plantaardige olie ligt al een tijdje onder vuur omdat ze een negatieve impact op het milieu heeft. De natuur in de productielanden betaalt er namelijk een zware prijs voor: inheemse bomen moeten plaatsmaken voor de oliepalmen en die ontbossing bedreigt verschillende diersoorten, waaronder de orang-oetan.

Anti-palmolielobby van EU

De slogan moet de oude ‘Ik hou van mijn palmolie’-campagne vervangen, die vorig jaar gelanceerd werd om de inwoners van het Zuidoost-Aziatische land ondanks de kritiek opnieuw trots te maken op hun palmolie. Nu ligt de focus op de anti-palmolielobby van de Europese Unie. Die besloot vorig jaar dat ze biobrandstoffen met palmolie tegen 2030 wil opheffen. Waarschijnlijk zal de EU ook nieuwe veiligheidslimieten zetten op de schadelijke stof 3-MCPD, die in geraffineerde plantaardige oliën als palmolie aanwezig is.

Voor de Maleisiërs is dat een klap in het gezicht. Het land staat in voor 28 procent van de wereldwijde productie en voor 33 procent van de export van palmolie. Behalve Indonesië bestaat er geen grotere producent en exporteur. De EU is een belangrijke importeur van de olie, die voor bijna alles gebruikt wordt, gaande van cornflakes tot lippenstift en zelfs schoonmaakmiddel.

Palmolie is het vierde grootste exportproduct van Maleisië. De industrie, die 51 miljard euro waard is, stond in de eerste helft van dit jaar in voor 4,4 procent van de totale export.