“Pak me als je kan”: voortvluchtige man daagt politie wekenlang uit op sociale media maar trekt uiteindelijk aan kortste eind KVDS

24 juli 2018

07u25

Bron: Twitter, YouTube, The Mirror 0 Een Britse man die de politie wekenlang uitdaagde op sociale media omdat die er niet in slaagde om hem op te pakken, is dan toch tegen de lamp gelopen. Sam Walker (35) uit Liverpool moest voor de rechter verschijnen voor een verkeersovertreding, maar daagde niet op. Waarop een waar kat-en-muisspel begon dat door duizenden mensen gevolgd werd en zelfs naar België leidde. “Pak me als je kan”, klonk het in een van de video’s die hij postte op YouTube.

“Er stopten 5 politiewagens bij mijn appartement om 1 uur vanmorgen voor een huiszoeking, in de veronderstelling dat ik daar zou zijn. Jammer genoeg voor jullie kwam ik pas thuis toen jullie weer aan het vertrekken waren en daarom besloot ik jullie te volgen en daar een opname van te maken”, schreef hij op Twitter bij een van zijn filmpjes, waarin te zien is hoe hij een politiecombi achternarijdt. De video werd in 10 dagen tijd bijna 40.000 keer bekeken. (lees hieronder verder)

Ok so police search my apartment looking to put me in jail over a driving while banned and missing a court date. They leave it in a mess. So I thought it was only right I followed them as they we're looking for me 😩🤦🏻‍♂️😂 pic.twitter.com/sYJiWtBm2F Sam Walker(@ samwalker0151) link

Walker ontvluchtte in mei Groot-Brittannië in plaats van voor de rechter te verschijnen voor een verkeersovertreding en reisde naar het West-Afrikaanse land Sierra Leone. Die trip bracht hem onder meer langs de luchthaven van Zaventem. Ook daarvan maakte hij een filmpje. “Hoe je uit het Verenigd Koninkrijk raakt als je gezocht wordt door de politie. Je kan niet via de luchthaven want dan pakken ze je”, schreef hij. Op de beelden is te zien hoe hij een klein vliegtuigje chartert en in Zaventem voor de vertrekhal staat en de militairen filmt die daar patrouilleren: “Die jongens hier in België hebben stevige artillerie”, grapt hij. Vervolgens neemt hij een boot naar Marokko en vervolgens een vliegtuig en nog een boot naar Sierra Leone. (lees hieronder verder)

Here’s how to get out the UK when you need to get to Africa to fulfill a promise to the people in the slums but your wanted by UK police and no they will nick you at the airport if you attempt to leave 👀🤦🏼‍♂️😂 pic.twitter.com/Cnt7PQZen4 Sam Walker(@ samwalker0151) link

Zelf beweerde hij op Twitter dat hij voor een humanitaire missie naar Sierra Leone trok. “Ik ben niet naar Afrika gevlucht om aan de politie te ontkomen”, klonk het. “Ik ben naar Sierra Leone getrokken om mijn belofte te vervullen om een container met voedsel, kleren en speelgoed te schenken en waterleidingen te helpen leggen in de sloppenwijken. De mensen in de sloppenwijken zijn belangrijker dan een afspraak in de rechtbank”, schreef hij. (lees hieronder verder)

The newspapers today say I “fled to Africa” to get away from the police 😩😂. Lie!!! I went to Sierra Leone to fulfil my promise to give them a container of food,clothes and toys and install fresh water in the slums. The people in the slums are more important than a court date. pic.twitter.com/PfPYogq9SU Sam Walker(@ samwalker0151) link

Uiteindelijk keerde hij enkele weken geleden terug naar Groot-Brittannië. Hij postte op YouTube een video over een 11 uur durende helikoptervlucht die hij ondernam op de terugweg en de manier waarop hij nipt wegraakte bij een politiecontrole. “Ik heb een video gemaakt over hoe je het land uit raakt als je gezocht wordt, het leek me niet meer dan redelijk om ook te tonen hoe je het land weer ín komt. De politie zei dat ze me zou vatten als ik terugkeerde. Ze heeft me gemist.” (lees hieronder verder)

Screenshot from video of an 11 hour helicopter ride back the other day 👀I put a video up of how to get out the UK when wanted so think it's only right I show you how to get back in👀The next post will be that video 😂police said they would nick me on way back in😂they missed😂 pic.twitter.com/uV38eu5IkN Sam Walker(@ samwalker0151) link

Hij postte daarna ook een filmpje waarop hij te zien is terwijl hij met zijn wagen voor het kantoor van de politie van Cheshire staat. “Sorry jongens, maar jullie maakten geen kans”, schreef hij daarbij. “Doe nog eens een huiszoeking in mijn flat en ik zal nog eens een video opladen die de gaten zal tonen in het gebrek aan veiligheid in ons land.” (lees hieronder verder)

Here's the vid of me coming back from Sierra Leone when police said publicly they would arrest me on way back in👀Sorry fellas but you didn't stand a chance😜kick my apartment door in again and I will upload a other video which will pick holes in your governments lack of security pic.twitter.com/Jm26KS40DH Sam Walker(@ samwalker0151) link

Zijn gepoch ten spijt kreeg de politie hem uiteindelijk toch in het vizier. Gisteren verklaarde de politie van Merseyside volgens de Britse krant The Mirror dat ze Walker zondagavond net voor middernacht in de boeien had geslagen in Cronton en dat hij nu toch voor de rechter zou verschijnen. Hij had zondag het doopsel bijgewoond van twee kinderen waarvan hij peter is.

Nice day today at the Christening and made up to be asked to be godfather of these 2. pic.twitter.com/IPrh2YUkna Sam Walker(@ samwalker0151) link

I don’t normally do selfies but thought I’d do one to say a big hello to any police officers out their looking for me 👀😜🙈😂 pic.twitter.com/Gn1q5F50E4 Sam Walker(@ samwalker0151) link