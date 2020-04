'Paasvuur' op Nederlandse basiliek te realistisch: mensen uit omgeving bellen massaal brandweer HLA

12 april 2020

07u25

Bron: AD.nl 0 Het paasvuur dat gisterenavond te zien was op de St. Petrusbasiliek in de Nederlandse gemeente Oirschot is noodgedwongen vroeger afgebroken. Het simulatievuur boven op de kerktoren oogde dusdanig echt dat er vanuit de verre omgeving brandmeldingen kwamen. De meldkamer van de hulpdiensten werd daardoor zodanig belast dat het vuur een half uur eerder dan gepland werd ‘gedoofd’.

Het paasvuur was een initiatief van de parochie Odulphus van Brabant. Vanwege het coronavirus kunnen er geen kerkdiensten worden gehouden. Als ‘hoopvol licht en een troostende boodschap’ werd besloten om zaterdag tussen 20 en 22 uur een virtueel paasvuur te laten branden op de kerktoren van de basiliek aan de Markt in Oirschot, een gemeente in het zuiden van Nederland. Het bedrijf Fireware, gespecialiseerd in het verzorgen van simulatievuren, creëerde het ‘paasvuur’ in overleg met gemeente en brandweer. Beiaardier Rosemarie Seuntiëns speelde drie kwartier paasliederen op de beiaard.

Het ‘vuur’ en de muziek oogstten veel bewondering bij de inwoners van Oirschot, staand op de Markt of kijkend vanuit hun eigen tuinen in het dorp. Maar er waren ook veel mensen die dachten dat de toren daadwerkelijk in brand stond. Zo kwamen er veel 112-meldingen van automobilisten die Oirschot passeerden via de snelweg A58. Omdat de belasting voor de meldkamer te groot werd, werd besloten het vuur iets eerder - om 21.30 uur in plaats van 22.00 uur - te stoppen.

Het zogenaamde paasvuur brandt op de toren van onze Sint-Petrusbasiliek als teken van hoop 🌟



De muziek zal als eerbetoon klinken voor de mensen die voor zieken zorgen en als troost voor de getroffenen. pic.twitter.com/DzSiMQ649P Gemeente Oirschot(@ gem_Oirschot) link

Meer over Oirschot

Markt