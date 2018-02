"Oxfam-medewerkers hielden seksfeesten met prostituees tijdens missie in Haïti"

09 februari 2018

Bron: Belga, The Times

Medewerkers van de humanitaire organisatie Oxfam zouden, onder leiding van hun Belgische baas, tijdens een missie in Haïti in 2010 prostituees bezocht hebben met geld van de ngo. Dat meldt de Britse krant The Times. Oxfam ontkent dat het geprobeerd heeft de zaak in de doofpot te stoppen.