Overwerkte Chinese arts (32) bezwijkt na 33 opeenvolgende dagen in de frontlinie tegen coronavirus

02 maart 2020

18u22

Bron: thepaper.cn, Daily Mail, The Guardian, Xinhua 0 Zhong Jinxing besloot op 26 januari als leidinggevende van een ziekenhuis in het Zuid-Chinese Hezhou om zelf mee in de frontlinie te gaan strijden tegen het nieuwe coronavirus. Weekend- of recuperatiedagen opnemen hoefde niet. De arts zou zo maar liefst 33 dagen na elkaar werken, melden Chinese media. Tot afgelopen vrijdag, toen hij stierf, vermoedelijk aan een hartaanval.

Volgens Chinese bronnen heeft dokter Zhong Jinxing uit de provincie Guangxi in Zuid-China zich letterlijk doodgewerkt. Hij had een leidinggevende functie in het ziekenhuis in Hezhou in het district Babu in Guangxi. Donderdagavond had hij om 23 uur nog een meeting met collega’s om te bespreken hoe ze de verspreiding van het Covid-19-virus zouden kunnen tegengaan. De volgende dag daagde hij niet meer op. Hij werd dood aangetroffen in zijn slaapkamer in het ziekenhuis. Diagnose: overwerkt. Doodsoorzaak: hartfalen. Zhong Jinxing was amper 32. Hij laat een vrouw en een dochtertje van zes na.

Zhong Jinxing, 32, a doctor in Guangxi has died from 'overwork' after 33 consecutive days in virus 'control and prevention.' On Feb 28, a coworker knocked down his dorm door and found him. He was reportedly married and had a 6 yr old daughter. https://t.co/22PO9iIRzc pic.twitter.com/lJD2FMXMtj Lily Kuo(@ lilkuo) link

De arts zette zichzelf, volgens de Chinese staatsmedia, vrijwillig op zo’n onmenselijk schema van 33 onafgebroken werkdagen. Zhong Jinxing had een uitgebreid takenpakket. Hij ging van deur tot deur om gezinnen te screenen, superviseerde de personen in quarantaine die uit de provincie Hubei kwamen, en nam de lichaamstemperatuur op van bestuurders en passagiers op de snelweg.

Omdat de Chinese overheid dit als een arbeidsongeval beschouwt, zouden de nabestaanden van de heldhaftige arts 105.000 euro krijgen.

Gisteren raakte ook al bekend dat een dokter van 55 jaar uit Wuhan, waar het nieuwe coronavirus in december uitbrak, gestorven was. De patiënten van dokter Jiang Xueqing hadden de ziekte aan hem doorgegeven. In totaal zouden nu 25 Chinese artsen en verplegers, die zich inzetten voor coronapatiënten, overleden zijn. Twaalf van hen liepen zelf het Covid-19-virus op. De bekendste is dokter Li Wenliang, de oogarts die al snel de kat de bel aanbond en daarvoor opgepakt werd. Hij raakte zelf besmet en stierf op 7 februari.

