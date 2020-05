‘Overval van de eeuw’ in Chili: zes verdachten vast, deel van buit 14 miljoen mogelijk terecht Caspar Naber

06 mei 2020

08u22

Bron: AD.nl 0 De Chileense politie heeft zes verdachten aangehouden van de spectaculaire overval op een geldtransport, begin maart, op de internationale luchthaven van Santiago. Ze zouden deel uitmaken van een goed georganiseerde bende en voorkennis hebben gehad over het terrein en het geldvervoer, melden Chileense media.

De arrestaties vonden maandagavond plaats tijdens gelijktijdige huiszoekingen in het noordwesten van de Chileense hoofdstad en in San Clemente in de regio Maule, een kleine 300 kilometer naar het zuiden. Bij de invallen in Santiago werden vier verdachten opgepakt, in laatstgenoemde plaats twee.

Daarnaast werden wapens, drugs, voertuigen en kleding die bij de overval op 9 maart zou zijn gebruikt én contant geld in vreemde en nationale valuta in beslag genomen. Het is nog onduidelijk om hoeveel geld het gaat, maar de politie gaat ervan uit dat het een deel van de buit is. Die bedroeg 14 miljoen dollar (zo'n 12,9 miljoen euro) en 1 miljoen euro.

Sporenonderzoek

De politie kwam de verdachten op het spoor na uitgebreid sporenonderzoek op de plaats delict en inlichtingenanalyse. Op basis daarvan werd bewijs verkregen, konden de daders worden geïdentificeerd en hun individuele rol worden vastgesteld.

Volgens de politie was de bende vooraf getipt over het geldtransport, dat net uit het buitenland was ingevlogen. De overvallers hadden het luchthaventerrein, de plek waar ze het best konden toeslaan en de ontsnappingsroutes van tevoren heel goed bestudeerd. Ze maakten gebruik van verschillende voertuigen en een busje. Daarmee deden ze zich voor als medewerkers van pakketbedrijf DHL die het Brinks-pakhuis binnenreden om zogezegd lading op te halen, iets wat volgens de politie gebruikelijk is in de sector.

Medeverdachten in beeld

Andere betrokkenen die een minder belangrijke rol speelden, zijn volgens de politie ook al geïdentificeerd. Alle verdachten zouden deel uitmaken van een goed gestructureerde bende, geleid door één persoon met een operationele groep, een ondersteunende en een logistieke.

Chileense media bestempelden de geldroof als ‘de overval van de eeuw’, omdat nooit eerder zoveel geld werd buitgemaakt in het Zuid-Amerikaanse land. Op precies dezelfde plek vond zes jaar geleden ook al een overval plaats waarbij 10 miljoen dollar werd buitgemaakt. De daders konden destijds worden opgepakt, maar van de buit werd slechts een klein deel teruggevonden.