"Overlijden van moeder in Ruinerwold kunnen wij niet bevestigen” mvdb

18 oktober 2019

23u15

Bron: Hart van Nederland 0 Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft geen idee waar de moeder van het spookgezin uit Ruinerwold (provincie Drenthe) is, dat laat een woordvoerder weten aan het tv-programma Hart van Nederland.

Volgens de familie is de vrouw in 2004 overleden, maar dit werd nooit bij instanties gemeld. "Zoals het er nu naar uitziet is de moeder overleden in 2004, maar dat kunnen wij niet bevestigen", zegt het OM.

Ook de politie laat aan Hart van Nederland weten geen idee te hebben. Voordat het gezin zijn intrek nam in de boerderij in Ruinerwold, woonde het op verschillende plaatsen. In de tijd dat de familie in het Nederlandse Hasselt (provincie Overijssel) woonde, zou de moeder zijn overleden.