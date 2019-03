“Overleefd op water en gras”: jongetje (5) raakt mama kwijt en zwerft bijna 24 uur door Argentijnse wildernis LH

20 maart 2019

16u15

Bron: BBC 0 Een groot mirakel. Zo kan je de vondst van de 5-jarige Benjamín Sánchez wel noemen. De jongen raakte afgelopen zondag vermist tijdens een familie-uitstap in de woestijnige provincie San Juan in het westen van Argentinië en werd bijna 24 uur later levend en wel teruggevonden. Liefst 21 kilometer van de plaats waar zijn moeder hem het laatst had gezien.

Benjamín werd door een toevallig passerende motorrijder onder een boom aangetroffen. Op dat moment waren er bij de zoekactie al 1.000 politiemensen, medewerkers van de civiele bescherming en vrijwilligers betrokken.

In het gebied zouden volgens de redder ook wilde poema’s leven. Overdag wordt er het 30 graden, maar ’s nachts zakt de temperatuur tot het vriespunt. “Hij was moe. Het enige waar hij naar vroeg, was water”, aldus de motard nog.

Water van riviertje

“Ik had het koud, ik sliep slecht en leunde tegen een rots”, zegt de jongen, die tijdens zijn verdwijning enkel een T-shirt en lichte broek droeg, aan een lokale krant. Hij zei dat hij overleefde door gras te eten en water van een riviertje te drinken.

“Ik wist dat mijn moeder mij aan het zoeken was en begon te rennen. Eerst kon ik haar nog horen, maar toen raakte ik verdwaald”, doet de jongen zijn miraculeuze verhaal. “Ik begon haar te roepen, maar ze hoorde me niet meer. Ik begon te lopen naar een licht dat zeer ver weg was.”

Gedehydrateerd

Nadat hij teruggevonden was, bracht een helikopter de jongen, die enkel gedehydrateerd was, naar een ziekenhuis in de regio. Daar werd Benjamín herenigd met zijn familie en kreeg hij ook bezoek van de gouverneur van de provincie, die foto’s van de jongen deelde op Twitter. Benjamin mocht gisteren alweer het ziekenhuis verlaten.