“Overal lichamen” na bootramp voor Libische kust AW

26 juli 2019

16u54

Bron: ANP 0 Op de plek waar een migrantenboot verging bij Libië, dreven overal lichamen. Dat vertelde een visser die was uitgerukt om hulp te verlenen. Voorlopig is nog maar één lichaam geborgen, maar er wordt gevreesd dat het gaat om een van de dodelijkste scheepsrampen van dit jaar op de Middellandse Zee.

De boot zonk voor de kust van het Noord-Afrikaanse land, dat een belangrijk vertrekpunt is voor migranten die Europa willen bereiken. De internationale organisatie voor migratie (IOM) meldde dat ongeveer 145 mensen zijn gered en naar schatting 110 personen worden vermist.



De boot met de migranten begon ongeveer anderhalf uur na vertrek water te maken, zegt overlevende Abdallah Osman. Volgens de Eritreeër passeerde ook een schip, maar de bemanning van dat vaartuig zou niets hebben ondernomen. "We dachten dat ze ons gingen redden, maar de mensen aan boord keken alleen maar toe.”

We moeten wachten tot de zee de lichamen terugbrengt Medewerker van de kustwacht

De migranten zouden uiteindelijk zes tot zeven uur in het water hebben gelegen. Over het exacte dodental bestaat nog grote onduidelijkheid. Een medewerker van de kustwacht, die anoniem wilde blijven, zei tegen AFP dat zijn organisatie de middelen niet heeft voor een grote zoektocht. "We moeten wachten tot de zee de lichamen terugbrengt."