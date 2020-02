‘Oudste vader ter wereld’ die op 96ste nog kind verwekte overleden KVDS

24 februari 2020

19u57 0 Een Indiase man die enkele jaren geleden wereldnieuws was toen hij als negentiger voor de eerste keer papa werd en de ‘oudste vader ter wereld’ genoemd werd, is overleden. Ramjeet Ragay was 104 en stierf bij een brand in zijn huis die hij vermoedelijk zelf per ongeluk aanstak. Dat meldt de Dainik Jagran, de op één na grootste krant van India.

93 was de man toen hij voor het eerst vader werd. Trots vertelde hij toen dat hij nog tot drie keer per nacht seks had met zijn veel jongere echtgenote. “Ik ben gezond en ik ben dol op seks met mijn vrouw”, liet hij optekenen. “Ik vind het heel belangrijk dat een koppel regelmatig seks heeft.”

Jong

Dat bleef niet zonder gevolg, want op zijn 96ste werd hij opnieuw vader van een zoontje. Het hield hem duidelijk jong, want hij rondde enkele jaren geleden vlot de kaap van de 100 jaar.





Echt gelukkig maakte het hem evenwel niet. Zijn oudste zoon werd in mei 2013 ontvoerd. Vijf maanden later verdween ook zijn jongste zoon en kort daarna zijn vrouw. Sindsdien woonde hij alleen en leefde hij een teruggetrokken leven.

Op 11 februari sloeg het noodlot toe. De verstokte roker woonde in een hut met twee kamertjes in Kharkhoda, vlakbij New Delhi, en zou per ongeluk zijn bed in brand gestoken hebben terwijl hij van een sigaretje aan het genieten was.

Ik zag hem brandend op de grond liggen en goot water over hem heen Buurman

Een buurman getuigde hoe hij rook uit het huis van Ramjeet zag komen en hoe hij hem om hulp hoorde roepen. “Ik zag hem brandend op de grond liggen en goot water over hem heen. Daarna ben ik meteen met hem naar het plaatselijke ziekenhuis gereden.”

Ragay liep zware brandwonden op aan de linkerkant van zijn lichaam en stierf later in een gespecialiseerd ziekenhuis waar hij heen was gebracht.