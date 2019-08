“Ouders van Nora overwegen tweede autopsie te vragen” ttr

17 augustus 2019

10u18

Bron: The Mirror, Daily Mail, BBC 0 buitenland De 15-jarige Nora Quoirin werd tien dagen na haar verdwijning dinsdag door een inwoner naakt gevonden langs een beek in de Maleisische jungle nabij de plaats Seremban. Uit de lijkschouwing blijkt dat er geen sprake is geweest van seksueel misbruik. Het meisje stierf aan inwendige bloedingen, waarschijnlijk veroorzaakt door honger en stress. Nora’s ouders overwegen nu om een tweede autopsie te vragen, zo bericht ‘The Mirror’.

Nora was op 3 augustus met haar ouders en haar broer en zus aangekomen in Maleisië voor een vakantie. De dag na aankomst verdween ze spoorloos uit het hotel. Het meisje had problemen met haar psychische gezondheid en de verdwijning leidde snel tot een enorme zoekoperatie door politie, brandweer, burgermilities, dorpelingen, sjamanen en militairen.

Nora’s ouders Meabh en Sebastien blijven met veel vragen achter sinds hun dochter dinsdag dood werd aangetroffen op zo’n 2,5 kilometer afstand van het resort. “We hebben nog steeds moeite om de gebeurtenissen van de afgelopen dagen te begrijpen”, stellen ze in een verklaring. “De resultaten van de autopsie verklaren de doodsoorzaak, maar ons mooie onschuldige meisje stierf in uiterst complexe omstandigheden. We hopen binnenkort meer antwoorden te hebben op onze vele vragen”.

Waarom vond de politie haar lichaam aanvankelijk niet? Een eerdere zoektocht door de speurders in hetzelfde gebied had immers niets opgeleverd. En zou dit kunnen komen doordat haar lichaam op een later tijdstip door een ontvoerder naar daar is gebracht? Is haar lichaam door een kidnapper in de jungle gedumpt? Daarnaast werd het ondergoed dat Nora droeg op het moment van haar verdwijning nog niet teruggevonden.

Nora was een kwetsbaar meisje met een leerstoornis, maar ze zou er nooit alleen op uit trekken, zo stelden de ouders eerder. De these van een ontvoering klinkt dan ook logisch voor hen.

Tweede autopsie

Volgens ‘The Mirror’ zouden de ouders overwegen om een tweede autopsie te vragen. Het is nog niet duidelijk of die in het Verenigd Koninkrijk of in Frankrijk - waar het onderzoek nog loopt - zou plaatsvinden. “Ze zijn het momenteel aan het overwegen”, zegt een bron aan de Britse nieuwssite. “Alleen kan de toelaatbaarheid van bewijs een probleem zijn als de autopsie buiten Maleisië zou gebeuren”.

Het parket van Parijs heeft al op 9 augustus en dus vier dagen voor haar lichaam werd gevonden een onderzoek naar ontvoering en onvrijwillige opsluiting geopend, zo raakte deze week bekend. De familie van Nora had op 12 augustus in Frankrijk klacht neergelegd tegen onbekenden.

Gebied

Een getuigenis van een vrijwilliger, waarover ‘The Mirror’ bericht, wekt nog meer twijfels over de theorie van de politie die stelt dat Nora de plek alleen heeft bereikt nadat ze in het holst van de nacht uit het resort verdween. Volgens de vrijwilliger die dagenlang mee zocht naar Nora kon het meisje onmogelijk zelf de plek bereiken waar haar lichaam werd gevonden.

De man kent naar eigen zeggen het gebied rond de afgelegen Lara Berembun-waterval erg goed. “Nora kon daar niet alleen zijn”, stelt de vrijwilliger. “Ik had moeite om er te lopen. Het is er dichtbegroeid, waardoor je er moeilijk kan stappen. Bovendien varieert de gemiddelde hellingsgraad er van 20 tot 40 procent. En je moet twee redelijk diepe beken oversteken om het gebied te bereiken waar ze werd gevonden.”

“Het terrein bij de beek is erg glad. De wortels van de bomen en de rotsen zijn nat. Mijn laarzen waren kapot tegen het einde van de tocht. Nora was op blote voeten. Ik kan me echt niet voorstellen hoe ze naar die plek kon lopen”, besluit de vrijwilliger.

De Maleisische politie zou gisterenavond opnieuw rapporten hebben onderzocht waarin een dorpeling verklaart dat hij “een blank meisje” in het gebied zag zwemmen op de dag waarop Nora verdween. Volgens de man was dat op 4 augustus rond 19 uur lokale tijd. Dat bericht ‘The Daily Mail’.