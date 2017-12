"Ouders, stop met zeuren. Voetballen is een teamsport": jeugdvoorzitter houdt het na 25 jaar voor gezien Marcia Nieuwenhuis

Ruim 25 jaar is Nederlander Remko Dijkmans uit de stad Schiedam actief in het jeugdvoetbal, maar hij houdt het voor gezien. In een openhartige tekst legt de scheidend jeugdvoorzitter uit waarom hij het zat is om steeds maar weer aan alle eisen van ouders te voldoen. Zijn oproep wordt door veel voetbalclubs gedeeld.

Toen de bestuursleden van de Schiedamse voetbalclub Excelsior '20 hoorden dat de 46-jarige Remko Dijkmans wilde stoppen, wisten ze het gelijk: hij wordt dit jaar hét 'lid van verdienste'. Al jaren zet hij zich met hart en ziel in voor de jeugdafdeling van de club. Zijn vertrek legt hij nu uit op de clubwebsite.

"Ik heb er nooit veel moeite mee gehad om mezelf aan te passen, omdat de spelersgroep, de organisatie of zelfs veranderingen in de maatschappij daarom vroegen. Maar de laatste jaren worden er geen veranderingen meer van me gevraagd. Nee, er worden zaken bij me afgedwongen:

- Mijn kind moet hoger spelen of in ieder geval een kans krijgen.

- Als ik niet in dat team mag spelen, stop ik ermee.

- Vrijwilligerswerk, daar heb ik geen tijd voor, laat een ander dat werk lekker doen.

- Excelsior’20 moet zorgen dat er een trainer voor mijn kind is.

- Wij willen meer trainingsruimte.

- Mijn kind heeft recht op een goede trainer.''

Dit soort eisen zijn volgens hem 'inmiddels wekelijkse kost voor de jeugdcommissie'. "Het kost deze mensen heel veel tijd en energie. Vaak negatieve energie, want ook al geven we uitleg, zelden wordt dit antwoord als prettig ervaren of zelfs maar geaccepteerd."

"We merken dat we steeds meer vragen krijgen die niet reëel zijn'', lichtte hij vanmiddag toe onze collega's van AD.nl. "Alles wordt langs een meetlat gelegd.'' Waar het bij de lagere teams gebruikelijk is dat ouders onder begeleiding trainingen geven, nemen vaders en moeders daar volgens hem steeds vaker geen genoegen mee. "Ouders willen dat op de D5 (de mindere selectie van jeugdspelertjes, red.) ook de beste trainer staat: sorry, dat gaat niet gebeuren."



"Mijn zoon moet meer speeltijd krijgen", is ook zo'n klacht die hij al heel vaak heeft gehoord. "Alles wordt telkens met elkaar vergeleken, ook binnen het team. Er is geen sprake van teamsport. Als Jantje of Pietje minder is, willen ze dat die wordt vervangen, tenzij het om hun eigen zoon gaat. Dat soort voorvallen hebben we constant."



Of het juist de mensen zijn die aan de zijlijn staan? "Ja, maar het gebeurt ook andersom", vervolgt Dijkmans. "Mensen zeggen ook: ik doe wat voor de vereniging, dus mag er ook wat extra's voor mij worden gedaan."



De Schiedammer, die ook invalleerkracht is in het basisonderwijs, herkent het ook van school. "Alle ouders willen dat hun kind naar de havo (de Nederlandse tegenhanger van ASO 'moderne', red. ) of liever nog het vwo ( ASO Latijn/Grieks, red.) gaat. Ouders kunnen het vaak nuchter bekijken, tot het om hun eigen kind gaat.''

Hún zoon zou zomaar eens de nieuwe Ronaldo of Messi kunnen zijn en daar moet iedereen voor wijken Arie Kruithof, voorzitter voetbalvereniging N.S.V.V

Teambelang

Dijkmans is duidelijk: "Voetballen is een teamsport, denk eerst in het teambelang in plaats van in het persoonlijke belang van uzelf of uw kind. De vereniging dat zijn wij allemaal! Als we dat weer met z'n allen onderschrijven, dan maken vele handen leuk werk."

Dijkmans visie wordt door allerlei clubs opgepikt omdat die zo herkenbaar is. "Om het even extreem te stellen: hún zoon zou zomaar eens de nieuwe Ronaldo of Messi kunnen zijn en daar moet iedereen voor wijken. De vrijwilligers hebben maar te luisteren naar hún eisen", beaamt voorzitter Arie Kruithof van voetbalvereniging N.S.V.V. uit Numansdorp (Zuid-Holland) bijvoorbeeld.

Toch gooit Dijkmans de handdoek nog niet helemaal in de ring. "Ik stop ergens mee, maar ik ben nog niet uitgevochten", zo omschrijft de actieveling het zelf. "Ik wil zoeken naar een oplossing. Hoe kun je deze negatieve spiraal weer omdraaien? Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben en met oplossingen aan het werk zijn, dan hoor ik het graag."