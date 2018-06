"Orgie van seks, drank en drugs": cruise voor nieuw tv-programma loopt volledig uit de hand HR

18 juni 2018

08u20

Bron: The Daily Mail, The Sun 0 Een cruise met 20 Britse reality-tv-sterren en 1.500 passagiers is compleet uit hand gelopen. Aan boord werden opnames gemaakt voor het nieuwe tv-programma Shipmates van Channel 4. "Maar het was een orgie van drank, seks en drugs", verklaren passagiers. "Je kon er makkelijker een zak cocaïne bestellen dan een drankje."

De cruise die vijf dagen zou duren vertrok in Barcelona, om van daaruit vaart te zetten naar Cannes, Ibiza en Palma de Mallorca, om uiteindelijk terug aan te meren in de Catalaanse hoofdstad. Aan boord 1.500 passagiers en 20 jongvolwassen reality-tv-sterren die met elkaar tal van uitdagingen zouden aangaan. Het moest idyllische beelden opleveren, maar het mondde uit in een decadente orgie.

Het dek stond vol schaarsgeklede dames, en de champagne vloeide rijkelijk rond het zwembad. Op de grote, witte tweepersoonsbedden naast het zwembad lagen kronkelende feestvierders in het openbaar met elkaar te stoeien. "Het was gemakkelijker om een ​​zak cocaïne vast te krijgen dan om een ​​drankje te bestellen", vertelde een passagier aan The Daily Mail. Overal waren jonge feestvierders wiet aan het roken en lijnen coke aan het snuiven.

Overgegeven in zwembad

Nog voor het schip in Cannes aankwam, beseften veel passagiers dat het feestje uit de hand gelopen was. "Het leek in niets meer op de glamoureuze, stijlvolle once-in-a-lifetime partycruise die was aangekondigd. Het was één grote drank- en drugsorgie midden op zee. Ik ben verbaasd dat iedereen het overleefd heeft." Stomdronken en opgefokte passagiers gingen met elkaar op de vuist. In het zwembad werd overgegeven.

In Cannes viel de politie binnen op het schip om de illegale activiteiten te stoppen. Daarbij werd een Brit opgepakt. Channel 4 liet al weten dat geen van de betrokkenen bij het tv-programma betrokken was bij illegale zaken. "Over andere passagiers doen we geen uitspraken."

Reisbureau Anchored had het schip gecharterd bij Royal Carribean Cruises. “Wij hebben een nultolerantie ten opzichte van Illegale drugs", klinkt het daar. "Passagiers moeten zich aan strikte regels houden. We bekijken wat er is misgelopen.”

Maar volgens ingewijden is dat het standaardantwoord van het bedrijf. De website Cruise Law News beweert dat de schepen van Royal Carribean Cruises ook regelmatig gecharterd voor events van Atlantis, die erom bekendstaan dat er vaak illegale drugs worden gebruikt. In 2010 kwam in de buurt van de Kaaimaneilanden een 37-jarige man om het leven als gevolg van overdosis tijdens een 'All Gay'-cruise van Atlantis.