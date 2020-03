“Orban grijpt coronavirus aan om noodtoestand zonder einddatum uit te roepen en zo parlement buitenspel te zetten” mvdb/AFP-Belga

24 maart 2020

23u44 4 Het Hongaarse parlement buigt zich deze week over een wetsontwerp dat de noodtoestand die in het kader van de coronacrisis uitgeroepen werd voor onbepaalde tijd verlengt. Volgens critici zou de wet de regering van premier Viktor Orban de mogelijkheid bieden het parlement definitief buitenspel te zetten. Bovendien riskeert iedereen die ervan beschuldigd wordt vals nieuws te verspreiden tot een gevangenisstraf veroordeeld te worden.

Het wetsontwerp werd vrijdagavond op de website van het parlement geplaatst. Indien goedgekeurd, zou de regering-Orban dankzij de wet de noodtoestand die op 11 maart afgekondigd werd voor onbepaalde tijd kunnen verlengen. Aan de hand van bijzondere decreten zouden bepaalde wettelijke bepalingen opgeschort en andere ingesteld kunnen worden, met de bedoeling de stabiliteit van het land te garanderen. Dat alles zonder inspraak van het parlement, dat zelfs naar huis kan worden gestuurd.

Volgens het Hongaarse Helsinki-comité, een ngo, komt de voorgestelde wet neer op "carte blanche zonder einddatum". "Het kan niet dat een regering een onbeperkt mandaat krijgt. En toch is het precies dat wat deze wet doet", zegt covoorzitter Marta Pardavi in de Britse krant The Guardian.

“Bevooroordeelde kritiek”

De woordvoerder van Viktor Orban zegt dat met het ontbreken van een einddatum voor de noodtoestand ingespeeld wordt op de mogelijkheid dat door de coronacrisis het parlement op een bepaald moment niet meer kan bijeenkomen. Dat de wet bovendien een aanval is op de persvrijheid noemt hij “bevooroordeelde en onverantwoorde kritiek".

Als de wet groen licht krijgt, kan namelijk iedereen die "vals nieuws" over het coronavirus verspreidt in de cel vliegen. Vooral onafhankelijke media zijn ongerust, want onder Orban worden journalisten er wel vaker van beschuldigd foutieve informatie de wereld in te sturen.

Meer over Viktor Orban