“Opzettelijke provocatie” van VS dreigt dialoog te verzuren, waarschuwt Noord-Korea kg

06 mei 2018

14u03

Bron: Belga 3 Noord-Korea heeft toenadering gezocht tot de Verenigde Staten zonder dat het land gezwicht is voor druk vanuit Washington. Dat heeft het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag gezegd. Pyongyang waarschuwt de VS ook dat het niet te veel provocatie moet uitlokken.

De spanningen tussen de VS en Noord-Korea lijken opnieuw toe te nemen, enkele weken voor de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Trump zei eind april dat zijn standvastigheid tegenover Noord-Korea er toe bijgedragen heeft dat de situatie op het Koreaans schiereiland gedeblokkeerd is. “De campagne van de maximale druk heeft ons geholpen om deze stap te bereiken”, verklaarde de president toen.

Noord-Korea is niet gediend met de uitspraak, laat het nu weten. "Beweren dat de komst van Pyongyang aan de onderhandelingstafel een teken van zwakte is, is niet erg gunstig voor de dialoog", zei een woordvoerder van Buitenlandse Zaken vandaag. Hij beschuldigde Washington van "opzettelijk provoceren van Pyongyang".

Overleg

Tijdens het overleg, dat al bij voorbaat als historisch wordt omschreven, moet werk worden gemaakt van een duurzame afname van de spanningen op het Koreaanse schiereiland. Ook de afbouw van nucleaire dreiging wordt bekeken.