"Opgestapte voorzitter van Interpol heeft steekpenningen aangenomen"

08 oktober 2018

08u37

De opgestapte, Chinese, voorzitter van de internationale politie-organisatie Interpol, Meng Hongwei, heeft steekpenningen aangenomen, zo heeft Peking bekendgemaakt enkele uren nadat China liet weten dat er een onderzoek naar de man loopt.

Meng "heeft steekpenningen aangenomen. Hij staat onder verdenking van het overtreden van de wet", aldus een communiqué van het ministerie voor Openbare Veiligheid. Het gaf geen verdere details.

Gisteren maakte Interpol bekend dat de Chinees met onmiddellijk ingang ontslag had genomen als directeur van de internationale politieorganisatie.

Zorgwekkende verdwijning

De 64-jarige Meng vloog eind vorige maand naar China en werd na zijn landing aangehouden en meegenomen voor verhoor. De Chinese waakhond tegen corruptie liet gisteravond al weten dat de autoriteiten een gerechtelijk onderzoek naar Meng hadden ingesteld, echter zonder toe te lichten waar hij precies van werd verdacht. Meng is onderminister van Publieke Veiligheid geweest in China.

Meng was in Frankrijk, waar Interpol zijn hoofdkwartier heeft, als vermist opgegeven. De Franse politie beschouwde de zaak als een "zorgwekkende verdwijning". De vrouw van Meng kreeg in Lyon politiebescherming na te zijn bedreigd.