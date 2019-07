“Opgesloten in kooien”: kindertekeningen tonen schrijnende situatie in migrantencentra VS ttr

04 juli 2019

12u40

De Amerikaanse vereniging voor kinderartsen verspreidde tekeningen die gemaakt werden door enkele kinderen na hun verblijf in een migrantencentrum in de VS. Op een van de afbeeldingen zijn mensen in een kooi te zien. De organisatie benadrukt dat de tekeningen de schrijnende leefomstandigheden in de Amerikaanse migrantencentra tonen. "Kinderen horen hier niet te zitten", klinkt het.

De American Academy of Pediatrics waarschuwt voor de traumatiserende omstandigheden in migrantencentra in de VS. “Het is niet veilig voor kinderen om tijd door te brengen in deze faciliteiten”, reageert dokter Sara Goza van de Amerikaanse vereniging voor kinderartsen aan NBC News. Kinderen, tussen 10 en 11 jaar oud, maakten enkele tekeningen van hun verblijf in zo’n centrum. De tekeningen zijn geen kleurrijke afbeeldingen waarop spelende kinderen te zien zijn, maar wel grimmige zwart-witprenten met onder andere mensen in kooien.

Het zijn geen fantasierijke kindertekeningen, maar wel realistische representaties van de mensonterende omstandigheden in de Amerikaanse detentiecentra, aldus Goza. De arts kon met eigen ogen zien hoe kinderen werden opgesloten in kooien. “Het eerst wat me opviel toen ik binnenwandelde was de geur van zweet, urine en uitwerpselen”, vertelt ze aan NBC News. “De kinderen waren stil en staarden me aan.”

Mensonterend

Vorige week nog werden 250 migrantenkinderen overgeplaatst vanuit een centrum in het Texaanse Clint nadat aan het licht kwam dat ze daar in erbarmelijke omstandigheden werden vastgehouden. Aan getuigen vertelden de kinderen dat ze honger hadden en zich niet konden wassen.

Ook liepen er peuters zonder luier rond en zorgden kinderen van amper 8 jaar voor nog jongere kinderen. De meeste kinderen waren gescheiden van hun ouders. De hygiëne liet eveneens te wensen over. “De kinderen waren ziek en zeiden dat ze geen toegang hadden tot zeep om hun handen te wassen. Er was een gel op basis van alcohol. Sommige kinderen die voor twee of drie weken werden vastgehouden, hadden maar één of twee kansen om te douchen”, vertelde Clara Long, onderzoeker bij Human Rights Watch, toen aan CNN.

Overbevolking

In een nieuw rapport waarschuwde de Amerikaanse waakhond Office of Inspector General gisteren voor “gevaarlijke overbevolking” in opvangcentra voor migranten in het zuiden van de VS. De inspecteurs bezochten vorige maand vijf locaties in de buurt van de Rio Grande-rivier, aan de grens tussen de VS en Mexico. Op de foto’s die verspreid worden door Amerikaanse media, is te zien hoe 51 vrouwelijke migranten in een cel met capaciteit voor 40 mannen en 71 mannen in een cel met plaats voor 41 vrouwen worden vastgehouden.

Volgens de waakhond werden volwassenen in sommige gevallen gedurende een week rechtstaand in cellen gepropt, anderen werden langer dan een maand in overbevolkte cellen gehouden. Een medewerker noemde de situatie “een tikkende tijdbom”. De waakhond roept de autoriteiten op om actie te ondernemen.

De Amerikaanse president Donald Trump tweette gisteren dat “werknemers van de Border Patrol geen ziekenhuismedewerkers, artsen of verplegers zijn”. In zijn bericht wijst hij ook met een beschuldigende vinger naar de Democraten, die volgens de president verantwoordelijk zijn voor de erbarmelijke situatie aan de grens.

.....came from, and in far safer conditions. No matter how good things actually look, even if perfect, the Democrat visitors will act shocked & aghast at how terrible things are. Just Pols. If they really want to fix them, change the Immigration Laws and Loopholes. So easy to do! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

