Opgepakte drugsbaron Taghi over overdracht aan Nederland: “Agenten hielden een dronken feestje op het vliegtuig” mvdb/ANP

06 maart 2020

16u04 1 In het privévliegtuig waarmee de gevangengenomen drugsbaron Ridouan Taghi (42) op 19 december vanuit Dubai is overgebracht naar Nederland, heerste "een feeststemming" en is flink gedronken. Dat heeft de voormalig meest gezochte crimineel van Nederland aan zijn advocaat Inez Weski verteld. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft het verhaal "een hoog sensatiegehalte".

Taghi had in het vliegtuig een koptelefoon op, maar deze werkte niet goed, waardoor hij de gesprekken van de Nederlandse agenten kon opvangen. Volgens Taghi werd de sfeer in het vliegtuig naarmate de tijd vorderde "steeds uitgelatener" en werd het gezelschap "steeds dronkener", vooral "de leidinggevende". Twee stewardessen werden aangeduid als "mokkels".

Naast speciale agenten was er ook een trauma-arts aan boord. Taghi heeft zich erover beklaagd dat deze alleen zijn hartslag heeft gecontroleerd, ondanks de vele verwondingen die hij naar eigen zeggen rond zijn arrestatie heeft opgelopen. Na zijn aankomst in Nederland stelde de rechter-commissaris (het Nederlandse equivalent van een onderzoeksrechter, red.) vast dat Taghi duidelijk gewond was in zijn gezicht.

Het relaas van Taghi werd vrijdag door advocaat Weski onder de aandacht gebracht in een betoog voor de rechtbank in Amsterdam, die een inleidende zitting in de strafzaak tegen Taghi houdt.

“Niet relevant”

Het OM vond het verhaal van de raadsvrouw slecht onderbouwd en juridisch niet relevant. "Zij haalt alleen aan wat er volgens Taghi is gebeurd", aldus het OM. Taghi is door de Nederlandse politie goed behandeld, meent justitie, en is tijdens de hele vlucht naar Nederland gemonitord door een arts.

Eenmaal in Nederland heeft Taghi verklaard dat hij er inmiddels weer "best goed" uitzag. "Eerder zaten mijn ogen helemaal dicht", zo citeerde het OM hem. De aanhouding in Dubai verliep volgens Taghi "niet bepaald zachtzinnig", maar in Nederland vond hij zijn behandeling "heel oké". Ook de overbrenging was volgens die verklaring "supercorrect" verlopen.

Taghi, verdacht van het leiden van een liquidatiebende, was lang voortvluchtig en werd op 16 december aangehouden in zijn schuilplaats in Dubai. Volgens Weski zijn er volop regels overtreden bij zijn arrestatie en snelle overdracht aan Nederland. Taghi bleef vrijdag weg van de zitting. Hij zit in voorarrest in de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Taghi's strafzaak is onderdeel van het Nederlandse megaproces Marengo, waarin in totaal zeventien verdachten terechtstaan.

