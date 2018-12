"Openbaar ministerie wil Israëlische premier Netanyahu vervolgen voor corruptie" IB

20 december 2018

01u57

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie in Israël heeft zijn rapport overgemaakt aan de procureur-generaal waarin aanbevolen wordt om premier Benjamin Netanyahu aan te klagen voor corruptie. Dat melden Israëlische media vandaag.

Na maanden van onderzoek zouden er voldoende bewijzen zijn gevonden. Het kan echter nog even duren vooraleer procureur-generaal Avichai Mandelblit zijn besluit zal bekendmaken.

Tegen de Israëlische premier lopen verschillende corruptie-onderzoeken. In de affaire rond de telecomgroep Bezeq lijkt Netanyahu nu officieel aangeklaagd te worden.

Toekenning financiële voordelen

In die affaire wordt hij ervan verdacht in zijn periode als minister van Telecom financiële voordelen van zo'n 1 miljard shekel (234 miljoen euro) te hebben toegekend aan Bezeq. In ruil zou de tot de onderneming behorende nieuwssite Walla positief berichten over Netanyahu en zijn familie. Begin dit jaar werd de eigenaar van Bezeq en Walla, Shaul Elovitch, opgepakt samen met zes andere personen onder wie twee medewerkers van Netanyahu.

In een andere corruptiezaak zouden Netanyahu en zijn familie tussen 2007 en 2016 geschenken ter waarde van 244.000 euro onder de vorm van sigaren, champagne en juwelen hebben aanvaard van twee miljardairs in ruil voor gunsten.