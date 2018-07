'Open Arms': Spanje ontvangt opnieuw reddingsschip vol migranten lva

01 juli 2018

06u36

Bron: Belga 0 De Spaanse regering heeft opnieuw toestemming gegeven aan een reddingsschip om migranten in een Spaanse haven aan land te brengen. De Spaanse hulporganisatie Proactiva heeft zondagochtend bekendgemaakt dat haar schip de Open Arms welkom is in de haven van Barcelona.

De Open Arms pikte zaterdagochtend voor de Libische kust zestig migranten op uit zee. Italië en Malta lieten direct weten geen haven open te stellen voor het schip. De bemanning vroeg daarop de Spaanse autoriteiten om hulp, waarna Barcelona zich aanbood.

De burgemeester van de Catalaanse stad, Ada Colau, zei op Twitter niet medeplichtig te willen zijn aan "het dodelijke beleid" van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.

Twee weken geleden kreeg de Aquarius, een ander reddingsschip, toestemming aan te meren in Valencia. Toen ging hem om meer dan 600 vluchtelingen en migranten. Ook zij waren niet welkom in Italië en Malta. De Open Arms wordt woensdag in Barcelona verwacht.