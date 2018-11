"Opdrachtgevers van moord op Maltese journaliste geïdentificeerd" TTR

18 november 2018

21u21

Bron: Belga 0 De opdrachtgevers van de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017 zijn volgens de Times of Malta geïdentificeerd. Dat schrijft de krant op basis van anonieme bronnen bij de politie.

Caruana Galizia kwam op 16 oktober 2017 om het leven door een bom die in haar auto was geplaatst. De politie arresteerde begin december drie mannen op verdenking van moord, maar de opdrachtgevers bleven buiten schot. Tot nu toe, want volgens de Times of Malta is nu een groep van "meer dan twee" Maltezen geïdentificeerd als de opdrachtgevers.

De Maltese journaliste schreef onder meer over corruptie en de invloed van criminelen in het land. Ook nam ze regeringsleden in het vizier door hun offshoreconstructies bloot te leggen.

Meer over Daphne Caruana Galizia