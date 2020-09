“Opdracht vergiftiging van Navalny kwam uit Kremlin” Joost Bosman HAA

10 september 2020

09u37

Bron: AD.nl, Reuters 0 De Russische politicus Aleksej Navalny (44) is vergiftigd in opdracht van het Kremlin. Dat stelt de Duitse krant ‘Die Zeit’ op basis van gesprekken met anonieme bronnen.

De bronnen vertellen aan het dagblad dat Navalny een nieuw type van het gif novitsjok toegediend heeft gekregen, dat nog gevaarlijker is dan de eerder bekende varianten. Navalny moest volgens plan in het vliegtuig omkomen. Maar de politicus overleefde “dankzij een gelukkige samenloop van omstandigheden”, stellen de bronnen. Ze doelen daarmee op de actie van de piloot, die onmiddellijk besloot tot een tussenlanding in Omsk en de artsen die hem onmiddellijk met het tegengif atropine injecteerden.

“Eén aannemelijke conclusie”

Gewone criminelen hadden het nieuwe novitsjok niet kunnen fabriceren. Ook is het “ondenkbaar” dat buitenlandse geheime diensten Navalny op Russisch grondgebied hebben vergiftigd, omdat hij onder constant toezicht stond van de Russische geheime diensten, stellen diezelfde bronnen. Moskou suggereert dat het Westen achter de aanslag zit, om Rusland in diskrediet te brengen.

“Dit laat maar één aannemelijke conclusie over: het was het Kremlin dat het bevel gaf om de ongewenste politicus uit de weg te ruimen”, schrijft ‘Die Zeit’.

Flesje water

De overblijfselen van de stof vonden Duitse artsen volgens de bronnen in de hals van een flesje water waaruit Navalny had gedronken. Ook zat het op zijn handen. Volgens ‘Die Zeit’ vermoeden de Duitse autoriteiten dat één van de agenten die de Russische oppositieleider volgde, gif heeft kunnen toedienen aan de beker waaruit de politicus thee dronk, of dat het gif in de thee zelf is gestrooid.

Resultaten van analyses naar OPCW

Het Duitse persbureau DPA meldde woensdagavond laat dat de resultaten van analyses van in Duitsland genomen monsters van Navalny zijn overgedragen aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Een woordvoerster van de Duitse regering gaf al aan dat Berlijn geen reden ziet om de gegevens rechtstreeks aan Rusland door te geven en riep Moskou op informatie over het incident te verstrekken. Rusland is lid van de OPCW.

Navalny werd op 20 augustus ziek tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou. Het vliegtuig maakte een noodlanding op de luchthaven van Omsk. De oppositiepoliticus werd in coma opgenomen op de dienst intensieve zorg van een ziekenhuis in Omsk. Op 22 augustus werd hij naar Duitsland overgebracht voor behandeling in de Berlijnse kliniek Charité.

Gif van de novitsjok-groep

Vorige week maakten de Duitse autoriteiten, na onderzoek van een laboratorium van de Bundeswehr, bekend dat er sporen van gif van de novitsjok-groep waren gevonden in het lichaam van Navalny. Russische autoriteiten zeiden dat het voorbarig was om definitieve conclusies te trekken over de oorzaken van Navalny’s coma en eisten bewijs van Duitse zijde.

Nieuwssite ‘The Insider’ en ‘Der Spiegel’ melden donderdag dat Navalny volledig is hersteld nadat hij maandag uit zijn kunstmatige coma werd gehaald. Volgens de media is zijn gezondheidstoestand “beter dan je zou verwachten in een dergelijke situatie”. Navalny kan weer praten en kan zich zelfs de gebeurtenissen herinneren die aan zijn vergiftiging voorafgingen, meldt ‘Der Spiegel’.

Volgens het Duitse weekblad is de politiebescherming van Navalny intussen opgeschaald, omdat hij door zijn verbeterende toestand mogelijk meer bezoek gaat ontvangen.

Het zenuwgas novitsjok werd voor het eerst bekend na de vergiftiging in Groot-Brittannië van een overgelopen Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Ze werden in maart 2018 bewusteloos gevonden in de stad Salisbury, raakten in coma, maar overleefden de aanslag.