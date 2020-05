“Op 8 mei 1945 overwonnen Amerika en Groot-Brittannië de Nazi’s”: Rusland bijzonder verontwaardigd dat Witte Huis Sovjet-Unie ‘vergeet’ TT

Bron: AFP 2 Rusland heeft de Verenigde Staten er officieel van beschuldigd de rol van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog bewust te minimaliseren. Aanleiding voor het diplomatieke incident is een tweet en Facebookpost van het Witte Huis naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog. In de post stelt het Witte Huis dat "Amerika en Groot-Brittannië” op 8 mei 1945 de Nazi's overwonnen. Van de Sovjet-Unie is geen sprake.

Nochtans waren er op het Europese strijdtoneel wel degelijk drie grote machten in de nog veel grotere groep geallieerden: de VS, Groot-Brittannië, en de Sovjet-Unie. Het leger van dictator Jozef Stalin bereikte bijvoorbeeld midden april als eerste Berlijn, nog lang voor er in de Duitse hoofdstad enige sprake was van Amerikanen of Britten.

Meer nog, van alle geallieerden betaalden de Sovjets veruit de grootste menselijke tol in de oorlog, met volgens de Britse historicus Max Hastings meer dan 25 miljoen burgerslachtoffers, en 11 miljoen omgekomen soldaten. Dat is 95 procent van het aantal overleden militairen van de drie grote geallieerde machten samen, aldus Hastings. De Verenigde Staten verloren ongeveer 400.000 soldaten, het Verenigd Koninkrijk inclusief troepen uit zijn kolonies 380.000. De leiders van de drie landen, later vergezeld door Frankrijk, bezetten na de oorlog elk een deel van Duitsland.

Moskou vraagt nu een “serieus gesprek” met de Amerikaanse regering over de kwestie. “Wij zijn extreem verontwaardigd over de poging om het effect van onze beslissende bijdrage te verstoren”, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vanmiddag. "Amerikaanse functionarissen hebben noch de moed noch de wil om eer te betuigen aan de onmiskenbare rol en de gigantische dodentol van het Rode Leger en het Sovjet-volk in de naam van de menselijkheid.” Moskou roept Washington dan ook op om van de herinnering aan 1945 “geen nieuw probleem te maken voor de bilaterale relaties, die zo al moeilijk genoeg zijn”.

In het officiële bericht van de president op de website van het Witte Huis spreekt Trump overigens wel over de “geallieerde machten”, waarmee hij neutraler verwijst naar de tegenstanders van Nazi-Duitsland.

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!



"America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB The White House(@ WhiteHouse) link