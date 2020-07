“Op 26 juli tussen 8 en 9 bij Matinee Coffee geweest? Ga in quarantaine”: zo gedetailleerd is contacttracing in Australische deelstaat KVDS

30 juli 2020

15u57 0 Terwijl het in ons land nog niet echt op punt staat, wordt op andere plaatsen in de wereld met een vlijmscherpe precisie aan contacttracing gedaan. In de Australische deelstaat Nieuws-Zuid-Wales bijvoorbeeld, waartoe ook Sydney behoort. Daar worden mogelijke besmettingen geïsoleerd tot de exacte locatie en het juiste tijdframe, en eventueel gevraagd om in zelfquarantaine te gaan.

Het was een Belgische professor die aan de universiteit van Nieuw-Zuid-Wales in Sydney werkt, die donderdag op Twitter de aandacht vestigde op het niveau van de track en tracing in de deelstaat. Rector Rik Van de Walle van de Gentse universiteit nam de boodschap van zijn voormalige collega Frederik Anseel over en wond er geen doekjes om: “Dit moet het ambitieniveau zijn. Minder en/of trager is simpelweg niet goed genoeg”, klonk het klaar en duidelijk.

Hi there back in Belgium 🇧🇪- this is how track & trace is supposed to work 👇. https://t.co/Ik32FFZ1vV Frederik Anseel(@ fanseel) link

Hoe de contacttracing in Nieuw-Zuid-Wales er dan wel uitziet? Elke dag wordt op een speciale website van de overheid meegedeeld hoeveel nieuwe gevallen er in de afgelopen 24 uur bijkwamen en aan welke plaatsen ze gelinkt zijn. Dat laatste gebeurt heel gedetailleerd.





Zo waren er op donderdag 30 juli in totaal achttien nieuwe besmettingen. “Twee daarvan kunnen gelinkt worden aan een begrafenis, vier aan het Thai Rock Wetherill Park en vier aan het restaurant The Apollo in Potts Point. Bij twee besmettingen gaat het om teruggekeerde reizigers die op hotel in quarantaine zitten en zes gevallen worden nog onderzocht”, staat er te lezen. Vervolgens wordt iedereen die de locaties bezocht de afgelopen twee weken verzocht om zich te laten testen als ze symptomen zouden ontwikkelen.

En het wordt nog specifieker. “Een besmet persoon was op 26 juli van 18 tot 20 uur in Frank’s Pizza Bar Restaurant in Camperdown”, gaat het verder. “Wie op dat moment ook in het restaurant was, wordt gevraagd om waakzaam te zijn voor symptomen van het virus. Ga meteen in zelfquarantaine en onderga een test als die symptomen zich zouden ontwikkelen, hoe mild ook.”

“Er zijn intussen ook drie besmette personen geteld die de Mounties bezochten in Mount Pritchard en we hebben ook nieuwe tijdsloten geïdentificeerd”, klinkt het. “Wie in de club geweest is tussen woensdag 22 juli om 18 uur en zaterdag 25 juli om 3 uur, moet in zelfisolatie gaan en zich laten testen, of je nu symptomen hebt of niet. Blijf 14 dagen in quarantaine, ook als de test negatief is. Als je alsnog symptomen vertoont, laat je dan opnieuw testen.”

Zo gaat het door voor alle andere locaties en tijdsloten. De waarschuwingen worden ook verspreid via de sociale media van de deelstaatregering.

Nieuw-Zuid-Wales registreerde sinds het begin van de coronapandemie 3.547 besmettingen. Het dodental staat momenteel op 51. In totaal werden er al meer dan 1,4 miljoen tests uitgevoerd.

