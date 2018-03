"Oosten van Duitsland heeft antisemitismeprobleem" KVE

09 maart 2018

17u43

Bron: Belga 1 Antisemitisme neemt toe in het oosten van Duitsland, zo hebben onderzoekers vandaag gewaarschuwd op een bijeenkomst in Potsdam.

"Wij zijn allemaal verontrust over de toename van antisemitische incidenten", zei Julius Schoeps, de directeur van het Moses Mendelssohn Zentrum (MMZ), een centrum voor Europees-Joodse studies. Zijn commentaar kwam na een workshop met deskundigen die mede georganiseerd was door FC Flick Stiftung, een stichting tegen xenofobie.

Schoeps pleitte voor de aanstelling van een antisemitismecommissaris in alle zestien deelstaten van Duitsland. "Er is een gebrek aan mensen die hiermee belast zijn", voegde hij eraan toe. In januari stemde een meerderheid van de leden van de Bondsdag voor de invoering van een federale antisemitismecommissaris.