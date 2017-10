"Oorzaak van verkrachting ligt bij vrouwen zelf, ze gooien hun zelfrespect te grabbel": predikant oogst storm van kritiek SVM

15u58

Bron: Stepfeed 0 Rv Ahmed Bin Saad Al Qarni. Een predikant uit Saoedi-Arabië heeft voor enorme verontwaardiging gezorgd op sociale media. In enkele tweets liet Ahmed Bin Saad Al Qarni duidelijk verstaan dat de oorzaak van verkrachting bij vrouwen zelf gezocht moet worden. Aanleiding was een filmpje, waarin een dame in een wagen met mannen stapte.

"Als hij haar verkracht, zal ze thuis een potje gaan huilen omdat ze haar zelfrespect te grabbel gegooid heeft. Ik zweer het, vrouwen liggen zelf aan de basis van overspel en seksuele intimidatie. Kijk naar haar: zij is diegene die het hoofd van de mannen op hol brengt. Zij deed de wagen stoppen en stapte in. Leg de schuld niet bij mannen", klonk het.

واذا اغتصبها هو وزملائه

رجعت الى المنزل تصيح

"شرفي اللي محلتيش غيره"

.



والله أن #النساء_سبب_التحرش_والزنا

هاهي فتاة تحرشت بشاب وركبت معه. pic.twitter.com/OsllHnrqd0 احمد بن سعد القرني(@ AHMAD_S_ALGARNI) link

Er volgde ook nog een tweede schandelijke opmerking. "Een vrouw die make-up en parfum gebruikt als ze haar huis verlaat, is een slet. Een goede dame met keukenschort zal je zoiets nooit zien doen."

نعم#النساء_سبب_التحرش_والزنا

فمن خرجت متعطره ليجد #الناس ريحها فهي #زانية ، ولن تخرج امرأة متعطرة وهي تلبس ثياب #المطبخ.! احمد بن سعد القرني(@ AHMAD_S_ALGARNI) link

Enkele van zijn miljoenen volgers gaven Bin Saad Al Qarni gelijk, maar de overgrote meerderheid ging in de tegenaanval. Zo werd onder meer opgeroepen om zijn tweets aan de autoriteiten kenbaar te maken. Of zoals Zainab het verwoordde: "Aanranding is aanranding, punt. En de enige die in fout is, is de verdomde dader zelf."

#ساره_الودعاني_تلوم_ضحية_التحرش

Sexual assault is sexual assault. End of story. And the only one at fault is the freaking offender. Zainab 🌈(@ aka_dwe) link

"We kunnen niet blijven zwijgen"

Sarah, een lerares en vrouwenrechtenactiviste uit Saoedi-Arabië, dient de man op nieuwssite Stepfeed van antwoord. "Ik reageer niet alleen op wat hij zegt, maar op de retoriek die erachter schuilt. Zijn boodschap is in heel wat Saoedi-Arabische steden helaas de normaalste zaak van de wereld geworden. Je zou schrikken met hoeveel ze zijn, de mensen die denken dat de schuld daadwerkelijk bij de vrouwen zelf ligt."

"Als we willen dat er iets verandert, moeten we ons tegen dit soort ideeën verzetten. We kunnen niet blijven zwijgen, die gedachtegang moet stoppen."

"Elke dag opnieuw lastiggevallen"

Sarah wordt bijgestaan door Reema, een studente uit Saoedi-Arabië. "Zijn verklaringen kunnen niet eens een stap achteruit genoemd worden, want dat zou betekenen dat het ooit wel oké was om zo te denken. Wat hij zegt, is simpelweg fout en onaanvaardbaar. Hij noemt zichzelf een predikant, maar wat een signaal geeft zo iemand? Het is gevaarlijk als mensen met een ruime achterban zo'n ideologie kunnen verspreiden."

"Hij beseft gewoon niet wat wij als vrouw in Saoedi-Arabië op dagelijkse basis moeten doorstaan. Ook al dragen we een hijab, een abaya of zelfs een niqab, nog worden we elke dag opnieuw lastiggevallen. We zullen het duizenden keren zeggen. Een miljoen keer zelfs, tot ze het verstaan: seksuele agressie heeft niets te maken met het slachtoffer. Wat we dragen, hoe we ons gedragen en wat we zeggen speelt totaal geen rol."

"Ik geloof in vrije meningsuiting, maar niet in dit geval: deze man moet zijn woorden ofwel weer inslikken, ofwel moet hij de gevolgen ervan dragen."

Strengere straffen

Vorige maand nam koning Salman het initiatief voor een wet om daders van zedenmisdrijven strenger te straffen. Uit een studie van 2014 bleek dat bijna 80 procent van de vrouwen tussen 18 en 48 jaar in Saoedi-Arabië ooit al af te rekenen kreeg met seksuele intimidatie.