“Oorzaak van spoordrama Oss is niet te achterhalen” Roy van der Lee

10 juli 2020

13u31

Bron: AD.nl 0 De oorzaak van het spoordrama in het Nederlandse Oss (Noord-Brabant) wordt waarschijnlijk nooit achterhaald. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na bijna twee jaar onderzoek. Een technisch mankement of storing aan de Stint (een elektrische bolderkar) zijn niet gebleken, een menselijke fout sluit het OM uit. “Een verschrikkelijke conclusie”.

Op 20 september 2018 botste een Stint op een passerende trein vlak bij station Oss-West. Drie meisjes en een jongen (4, 4, 6 en 8 jaar) overleefden het ongeval niet. Een vijfde kind en de bestuurster raakten zwaargewond.

“We komen nu tot de teleurstellende en verschrikkelijke conclusie dat we nooit gaan achterhalen wat precies de oorzaak is geweest van dit ongeluk", zegt officier Janine Kramer vrijdag. “Een technisch mankement is niet gebleken. Een storing ook niet. Menselijk handelen hebben we uitgesloten.”

Desondanks is het OM ervan overtuigd dat er wel degelijk technisch iets is misgegaan waardoor de Stint die twintigste september niet remde. Maar wat dat precies is geweest, denkt het OM niet te kunnen zeggen. “We hadden zo graag aan de ouders en de bestuurster willen verklaren wat er is gebeurd. Wat de aanleiding was. Maar we hebben hen deze week helaas wat anders moeten melden.”

