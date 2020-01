“Oorlog zou enkel terreurgroepen ten goede komen” SVM

08 januari 2020

11u38

Bron: Belga 0 De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft de Iraanse vergeldingsaanval op Amerikaanse soldaten in Irak "roekeloos en gevaarlijk" genoemd. "Een oorlog in het Midden-Oosten zou enkel ten goede komen aan IS en andere terreurgroepen", klonk het. Hij riep Iran op zulke aanvallen niet te herhalen en in de plaats daarvan de "dringende de-escalatie voort te zetten". Iran noemde de raketaanval een "daad van zelfverdediging" na de dood van de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani door een Amerikaanse droneaanval.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu waarschuwde dat zijn land hard zou terugslaan als Iran een aanval op de Joodse staat zou ondernemen. Zondag had een hoge Iraanse functionaris ermee gedreigd Israëlische steden in de as te leggen "als Amerika ook maar de minste maatregelen neemt na ons militair antwoord”.

De Duitse regering verwerpt de Iraanse raketaanvallen op basissen in Irak in de krachtigste bewoordingen. De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer roept Teheran op om de zaak niet verder te laten escaleren. Ze is van plan een bijeenkomst van de dertien landen van de internationale militaire coalitie in de regio te beleggen.

China: “Complex en gevoelig”

China riep alle partijen tot terughoudendheid op na de Iraanse aanvallen. "De huidige situatie in het Midden-Oosten is complex en gevoelig", zei woordvoerder Geng Shuang van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Alle partijen zouden hun conflict door middel van dialoog, onderhandelingen en andere vreedzame middelen moeten oplossen.”

"Het is essentieel dat de rust in de regio terugkeert”, schreef de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten (een regionale bondgenoot van de Verenigde Staten; nvdr) op Twitter. “De-escalatie is zowel wijs als noodzakelijk. Een politiek pad naar stabiliteit moet daarop volgen.”